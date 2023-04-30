هل ينخفض سعر الذهب قريبا؟ مستشار الشعبة يجيب

علق الدكتور وصفي واصف مستشار شعبة الذهب باتحاد الصناعات، على احتمالية تراجع أسعار الذهب مرة أخرى، بعد الارتفاع الشديد له في الفترة الأخيرة، قائلًا إن الأمل في تراجع أسعار الذهب ضعيف.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، أن الأسباب التي أدت لارتفاع أسعار الذهب مازالت قائمة، حيث مازالت الحرب الروسية مستمرة والأسباب والأحوال الاقتصادية في كل دول العالم مستمرة.

أسباب ارتفاع سعر الذهب وتقليل وزن المشغولات الذهبية

وكشف وصفي أن الأمر وصل بصناع المشغولات الذهبية لتقليل حجم طقم "الشبكة" الذي كان في المتوسط وزنه 70 جرامًا، ليصبح الآن متوسط الوزن 13 جرامًا حتى يكون في متناول المواطنين.

ولفت إلى أن السبب الآخر، في ارتفاع سعر الذهب، من سنتين ونصف السنة لا يوجد استيراد للذهب، وبالتالي مع عدم وجود استيراد وزيادة الطلب الفترة الأخيرة، ارتفعت الأسعار.

وأوضح أن السبب الثالث أنه مع ارتفاع معدل التضخم الذي وصل 30%، فإن البنوك لا تعطي أوعية ادخارية تحقق نفس المعدل للتضخم، وكل هذا جعل الذهب الملاذ الآمن.

وأردف: "الذهب كل سنة يتزايد بمعدل 25% و30%، لا يوجد وعاء ادخاري يعطي نفس القيمة، ومن بداية 2020 الذهب تضاعف 3 مرات، لا يوجد وعاء ادخاري مماثل".