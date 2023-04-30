الأحد 30 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بمشاركة 50 طفلة.. انطلاق مهرجان الربيع وملكة الفراولة بالإسماعيلية

مهرجان الربيع وملكة
مهرجان الربيع وملكة الفراولة بالإسماعيلية

انطلقت فعاليات مهرجان الربيع بالاسماعيلية، الأحد، تحت رعاية اللواء شريف بشارة محافظ الاسماعيلية، وبحضور المهندس احمد عصام نائب المحافظ واللواء هشام الطويل  السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية واللواء وائل حمزة رئيس مجلس المدينة ولفيف من القيادات التنفيذية ورؤساء بعض الأحياء والمراكز والقرى بشارع محمد علي.

تضمنت الفعاليات، فقرات فنية للفنان حسن بلبل ابن الإسماعيلية، إضافة إلى عروض التنورة والسمسمسة بمشاركة فرق الفنون الشعبية ومديرية الشباب والرياضة وعروض الكشافة، كما تضمنت الفعاليات استعراض سيارات الزهور والتي شاركت فيها الشركة القابضة للمياه وهيئة البريد المصري.

في نهاية الحفل، حرص احمد عصام نائب المحافظ علي توزيع الهدايا علي ملكات الفراولة والتي شاركت في المهرجان.

من جانبها، كشفت مصادر رسمية بالإسماعيلية عن مشاركة 50 طفلة في مسابقة اختيار أميرة الفراولة بمهرجان الربيع.

وقالت المصادر في تصريحات خاصة إنه بحسب توجيهات  محافظ الإسماعيلية، وفي لافتة انسانية، تقرر فوز جميع الأطفال المشاركة في مسابقة ملكة الفراولة وحصولهن علي جوائز رمزية، مراعاة لمشاعرهن ولإسعاد المشاركات.

يشار الي أن مسابقة أميرة الفراولة هى مسابقة فلكلورية يجرى تنظيمها فى الإسماعيلية كل عام ضمن احتفالات شم النسيم واعياد الربيع.

وتقتصر شروط المسابقة على مشاركة الفتيات اللاتى تتراوح أعمارهن من ستة إلى ثمانى سنوات فقط، وتقوم كل فتاة من المتسابقات بعرض مواهبها للجمهور، ويكون اختيار الأميرة برأى الجمهور ووصيفتها أيضاً، فهو منصب شرفى يشبه منصب "ملكة الجمال".

ووجهت المحافظة دعوة عامة مجانية للمواطنين لحضور الفعاليات.

وشملت الاحتفالية إقامة معرض زهور والذي سيقام علي مدار 3 أيام متتالية، وتم افتتاحه في بداية الاحتفالية للاستمتاع بتشكيلات الزهور خلال فصل الربيع.

وشمل برنامج الاحتفالات بأعياد الربيع، إقامة ديفليه العربات المزينة، وشمل تزيين عربات بالزينة والورود بمشاركة الجهات الحكومية والشركات الخاصة.

وتضمن البرنامج، الاحتفال باميرات الفراولة من براعم بنات الإسماعيلية الصغار، فقرات فنية وترفيهية مختلفة، مصحوبة باحلي ماسكات وعرائس لرسم البهجة علي الأطفال.

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