الأحد 30 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تجديد حبس موظفة لاتهامها بسرقة مبلغ مالي من داخل شركة بالنزهة

حبس
حبس

جدد قاضي المعارضات، حبس موظفة 15 يومًا على ذمة التحقيقات التي تجري معها؛ لاتهامها بسرقة مبلغ مالي من داخل إحدى الشركات بالنزهة.

بداية القضية عندما تبلغ لقسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة، من صاحب شركة استيراد وتصدير كائنة بدائرة القسم، قرر اكتشافه كسر خزينة الشركة وسرقة مبلغ مالي عبارة عن عملات محلية وأجنبية، ولم يتهم أو يشتبه فى أحد بارتكاب الواقعة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال التعامل الفني أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة موظفة بالشركة، وشقيقها مقيمان بدائرة قسم شرطة البساتين، وآخر "له معلومات جنائية" تم ضبطهم.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأقرت الأولى بأنه نظراً لسابقة قيامها بتسليم الشاكي مبلغًا ماليًا بدعوى توظيفها في تجارة العملة خارج إطار السوق المصرفي إلا أنه لم يلتزم بذلك، ولم يقم برد أصل المبلغ المالي فاختمرت في ذهنها فكرة سرقة المبالغ المالية من داخل الشركة مستغلة طبيعة عملها.

وفى سبيل ذلك، استعانت بباقي المتهمين لتنفيذ مخططها حيث قامت بتسهيل دخولهما للشركة عقب خروج الموظفين وإرشادهما عن مكان الخزينة الخاصة بها حيث تمكنا من كسر الخزينة واستوليا على المبلغ المالى ولاذا بالفرار.

كما تم بإرشادهم ضبط المبالغ المالية المستولى عليها، وباستدعاء المجني عليه اتهمهم بالسرقة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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