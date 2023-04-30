الأحد 30 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

لبحث ترتيبات الدورة المقبلة

"الكيلانى" تجتمع برئيس الأوبرا والمدير الجديد لمهرجان الموسيقى العربية

وزير الثقافة
وزير الثقافة

اجتمعت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، ظهر اليوم الأحد، والدكتور خالد داغر، رئيس دار الأوبرا المصرية، والمايسترو هاني فرحات، وذلك بعد صدور قرار توليه إدارة  مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية في دورته 32، للوقوف على أهم ملامح ترتيبات المهرجان وتفاصيل الاستعداد لإقامته.

أثنت الكيلاني على اختيار المايسترو هاني فرحات؛ ليكون مديرًا لأحد أكبر مهرجانات الموسيقى العربية في الوطن العربي.

ووجهت وزيرة الثقافة بالعمل على تنظيم دورة استثنائية ومميزة من كل الجوانب تليق بتاريخ وقيمة المهرجان، وتُعبر عما تملكه مصر من تاريخ كبير في مجال الموسيقى العربية، والاهتمام باستقطاب نجوم الطرب الأصيل من مصر والوطن العربي، إلى جانب إفساح المجال للمواهب الشابة والمتميزة لترى مواهبهم النور.

كما وجهت بخروج حفلات المهرجان خارج مسارح الأوبرا في القاهرة والإسكندرية ودمنهور ليشهد المهرجان للمرة الأولى تنظيم حفلات  في محافظات أخرى تحقيقًا للعدالة الثقافية.

من جانبه عبر فرحات، عن سعادته لاختياره مديرًا لمهرجان الموسيقى العربية، الذي تأسس على يد الراحلة القديرة رتيبة الحفني، واستطاع خلال دوراته السابقة الـ31، أن يصبح أحد أهم المهرجانات الموسيقية.

وأكد فرحات بدء العمل فور صدور قرار توليه المسئولية لتقديم دورة تليق بتاريخ مصر الفني.

 

الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة دار الأوبرا المصرية الدكتور خالد داغر والمايسترو هاني فرحات

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