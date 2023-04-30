فوز 16 ألف مواطن فى القرعة الإلكترونية العلنية للحج السياحى

أعلنت وزارة السياحة والآثار، نتيجة القرعة الإلكترونية العلنية للحج السياحى للعام الجاري 1444هـ - 2023م، بحضور سامية سامي رئيس الإدارة المركزية للشركات بوزارة السياحة والآثار ورئيس اللجنة العليا للعمرة والحج، وأعضاء اللجنة، وقيادات الإدارة المركزية للشركات بالوزارة، وممثلين عن غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، وممثلي قطاع الشئون الإدارية بوزارة الداخلية.

وأجريت القرعة إلكترونياً من خلال البوابة المصرية الموحدة للحج تنفيذاً للضوابط والقواعد المنظمة للحج السياحي، وقد أسفرت نتيجتها عن فوز 16 ألف مواطن هذا العام لأداء فريضة الحج من خلال شركات السياحة.

ويمكن لشركات السياحة المنفذة للحج السياحي استخراج نتيجة القرعة الإلكترونية من خلال مواقعها الإلكترونية من البوابة المصرية الموحدة للحج باستخدام بيانات الدخول الخاصة بها، كما يمكن للمواطنين الاستعلام عن نتيجة القرعة الالكترونية من خلال الرقم القومي عن طريق البوابة ذاتها "https://hij.moi.gov.eg".

ومن جانبها، أكدت سامية سامي أن موسم الحج السياحي هذا العام شهد زيادة في إقبال عدد المواطنين المتقدمين له بنسبة 7% عن العام الماضى، كما أنه يناسب جميع المستويات ويغطي الشرائح المجتمعية كافة حيث تم تخصيص 75% من إجمالي عدد التأشيرات المخصصة للحج السياحي هذا العام للمستويين الاقتصادي والبري و25% للمستوى الخمس نجوم، مؤكدة حرص الجميع بأن يكون موسم الحج لهذا العام ناجحاً ومرضياً لكل الحجاج.

كما ناشدت جميع الشركات السياحية المنفذة لبرامج الحج لهذا العام بالالتزام بالضوابط المنظمة للحج السياحي والبرنامج الذي تم الاتفاق عليه مع الحاج، مشيرة إلى أن اللجنة العليا للعمرة والحج في حالة اجتماع دائم للوقوف على مستجدات الأمور.

جدير بالذكر أن وزير السياحة والآثار قد اعتمد الضوابط المنظمة للحج السياحي لعام 1444هــ/2023م والموضوعة من قبل اللجنة العليا للعمرة والحج لتنظم عمل الشركات السياحية وفي نفس الوقت للحفاظ على حقوق المواطن والشركات ولاسيما في إطار سعي وحرص الوزارة على النهوض بمنظومة الحج السياحي وخاصة من حيث انتقاء الخدمات والجودة العالية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية سواء داخل مصر أو بالمملكة العربية السعودية.

وكانت وزارة السياحة والآثار أعلنت فتح باب تسجيل المواطنين الراغبين في أداء مناسك الحج من خلال شركات السياحة، اعتبارًا من يوم 12 مارس الماضي حتى 19 أبريل الجاري، وقد تم مد مهلة لتسجيل الحجاج حتى يوم الخميس الموافق 27 أبريل الجاري.