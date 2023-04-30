الأحد 30 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

«الدستور» تواصل سماع مقترحات قضايا لجان المحور الاقتصادي (صور)

جانب من الندوة
جانب من الندوة

واصلت «الدستور» تنظيم سلسلة ندواتها حول الحوار الوطني والسماع لمقترحات مختلف القوى السياسية حول القضايا المختلفة في المحاور الثلاثة «السياسية والاقتصادية والمجتمعية» بالحوار الوطني.

كما استضافت «الدستور» قيادات التيار الاصلاحي الحر الأحد، للسماع لمقترحاتهم فيما يخص قضايا لجان المحور الاقتصادي بالحوار الوطني.

شارك في الندوة قيادات حزب الجيل وهم ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل وأحمد محسن قاسم ، ومحمد شهاب، ود.كريم عادل، ونادر خضر ، وريم القاضي، و م. على قاعود، وعمرو فتوح، ومونيكا وليم، ود. هدير يوسف، ود.ابراهيم جمال.

ومن قيادات حزب الإصلاح والنهضة كلا من د. هشام عبد العزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة، والنائب محمد إسماعيل، والنائب علاء مصطفى، وأمير هاني، و أحمد عمرو، ومصطفى كريم.

من قيادات حزب الاتحاد، المستشار رضا صقر رئيس الحزب، و جميلة ذكي، وميرنا امين، و احمد سامي عضو امانة الشباب، و منه الله اسلام امين مساعد التدريب و التثقيف.

من قيادات حزب مصر القومى د.وفائيل بولس رئيس حزب مصر القومى، ومايكل روفائيل بولس نائب رئيس الحزب، واللواء محمود صابر، واللواء بهاء حلمي، ود/ سحر وهدان مديرة المكتب التنفيذى، وعميد فاروق حمادى الأمين العام لمحافظة القاهرة.

وسبق أن استضافت مؤسسة "الدستور" أمس السبت، عددا من القيادات الحزبية والسياسية الممثلة للتيار الإصلاحي الحر، للحديث عن رؤية أحزاب التيار فيما يخص قضايا المحور المجتمعي.

شارك في ندوة الأمس، من قيادات حزب الجيل الديمقراطي، ناجي الشهابي رئيس الحزب، والدكتور أحمد محسن أمين التنظيم، الدكتور فتوح خليل، رئيس لجنة التعليم والعميد السابق لكلية الآداب، والدكتور هشام الجندي رئيس لجنة الرياضة رئيس اتحاد الشطرنج، الدكتورة منى مارية.

ومن قيادات حزب الإصلاح والنهضة، هشام عبد العزيز رئيس الحزب، وأحمد عمرو الأمين العام للحزب، ومصطفى كريم، ومروة النجار مسئولة ملف التعليم ما قبل الجامعي - أمينة التعليم بالحزب، وعبد الحميد أسامة الأمين المساعد اللجنة الاجتماعية بحزب الاصلاح والنهضة.

ومن قيادات حزب مصر القومي المستشار روفائيل بولس، رئيس الحزب، مايكل روفائيل نائب رئيس الحزب، واللواء محمود صابر.

ومن قيادات حزب الاتحاد، المستشار رضا صقر رئيس الحزب، وهيكل محمد حسن، وعماد سلامة عبدالرحمن.

الدستور الحوار الوطنى القوى السياسية قيادات التيار الاصلاحي الحر التيار الإصلاحي الحر المحور الاقتصادي ناجي الشهابي هشام عبد العزيز المستشار رضا صقر

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