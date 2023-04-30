محافظ الإسماعيلية يشدد على رؤساء المدن بسرعة إزالة التعديات فى المهد

أعلن اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، عن شن حملة مكبرة، اليوم الأحد، لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة؛ تنفيذًا لقرارات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، مشددًا على أهمية التنسيق بين المراكز وكل الأجهزة التنفيذية والمختصة لتنفيذ المستهدف من الموجة، موجهًا بعدم التهاون في استرداد حق الدولة والتصدي بكل حزم لكل أشكال التعدي.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية وإزالة كل أشكال التعدي عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها، ويأتي ذلك في إطار توجيهات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، ومع بداية انطلاق الموجة الـ٢١ لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية.

وفي هذا السياق، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القنطرة غرب، اليوم الأحد، بحملة مكبرة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بالمركز والمدينة.

وقد أسفرت الحملة عن إزالة ٣ حالات تعد على مساحة ١٥ فدانا ولاية هيئة الثروة السمكية، عبارة عن ردم وتجفيف للبرك الخاصة بجهاز حماية وتنمية البحيرات.

وعلى الفور تمت إزالة كل الحالات السابق ذكرها، وذلك بحضور رئيس المركز والمدينة وقوات إنفاذ القانون وعدد كبير من القيادات الأمنية والتنفيذية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال المخالفين؛ وذلك حفاظًا على هيبة الدولة وسيادة القانون.