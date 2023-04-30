الأحد 30 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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القاهرة الإخبارية تبرز جهود مصر لوقف إطلاق النار فى السودان

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

عرضت قناة القاهرة الإخبارية تقريرًا عن جهود وساطة مصر في السودان، في ضوء دعمها للأشقاء الأفارقة والتوصل لسلام دائم بالمنطقة.

وقال التقرير إن الوساطات والجهود العربية الإقليمية تنوعت منذ اندلاع المواجهات بين الجيش السوداني وميليشيا الدعم السريع بهدف تغليب لغة الحوار والمفاوضات على اللوجوء للقوة العسكرية.

وتصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي مشهد تهدئة الأوضاع في السودان، ففي اليوم الثاني من اندلاع الأزمة وجه الرئيس السيسي ورئيس جنوب السودان سلفاكير نداء للوقف الفوري لإطلاق النيران، وناشدا الأطراف التهدئة والحوار السلمي، معربين علي استعداد مصر وجنوب السودان القيام بالوساطة لإنهاء الأزمة.

ودعت مصر بالمشاركة مع السعودية إلى اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية علي مستوى المندوبين الدائمين وتلبية تلك الدعوة انعقد المجلس في 16 من أبريل، وطالب في بيان بوقف فوري لكل الاشتباكات المسلحة في السودان حقنا للدماء وحفاظًا علي أمن وسلامه المدنيين، وأبديا استعدادهما للمساعدة في إنهاء الأزمة.

في الـ20 من أبريل أجرى الرئيس السيسي هاتفيَا مع الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات، حيث طلب بوقف التصعيد والعودة للحوار واستعادة المسار السياسي في ضوء دعم مصر والإمارات للشعب السوداني الشقيق.

ومن جانبها، عرضت هيئة الـ"إيجاد" ممثلة في رؤساء كينيا وجنوب السودان وجيبوتي التوسط في وقف إطلاق النار وتجديد الهدنة بين الجانبين لمدة 72 ساعة، وتقوم المبادرة على استقبال مندوبين لطرفي الصراع في جوبا لطرح تفاصيل مبادرة وآلية التنفيذ بها  لإطلاق النار دون شروط.

وفي السياق الإفريقي أيضَا قرر مركز السلم والأمن الإفريقي إرسال بعثة ميدانية، ورفض المجلس أي تدخل خارجي من شأنه تعقيد الأوضاع في السودان، ودعا طرفي الصراع في السودان إلى الوقف الفوري لإطلاق النار ضمن الشروط.

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