الأحد 30 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

"الإفريقي للتنمية" يرصد 5.13 مليون دولار لدراسات مشروع بناء 20 ألف وحدة سكنية في توجو

البنك الإفريقي للتنمية
البنك الإفريقي للتنمية

رصد البنك الإفريقي للتنمية تمويلًا قدره 5.13 مليون دولار أمريكي من أجل دراسات جدوى مشروع حكومي يهدف إلى بناء 20 ألف وحدة إسكان منخفض التكلفة في توجو.

وذكر البنك - في بيان، اليوم الأحد - أن عدد الوحدات السكنية التي جرى الانتهاء منها في توجو عام 2019 بلغ 1800 وحدة، ويقدر العجز السنوي الإضافي للوحدات السكنية بحوالي 15 ألف وحدة سكنية، مما يرفع العجز في الوحدات السكنية إلى 500 ألف وحدة سكنية.

وأضاف أن تكلفة أرخص المساكن التي بناها مطور عقاري في توجو تبلغ حوالي 24 ألفا و763 دولار أمريكي (حوالي 14 مليون فرنك إفريقي)، وهو ما يزيد على 28 ضعفا لمتوسط الدخل السنوي للفرد في توجو، والذي قدر بـ880 دولارا (520 ألف فرنك إفريقي).

وأشار إلى أن حوالي 100 ألف شخص من ذوي الدخل المنخفض والمتوسط (موظفو الخدمة المدنية والأسر الفقيرة وغيرهم) في توجو سيستفيدون من هذا المشروع.

ووفقا للمراقبين، يمكن أن يشكل مشروع الإسكان، الذي يهدف إلى بناء 20 ألف وحدة سكنية قاطرة للاندماج الاجتماعي والنمو في توجو.

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