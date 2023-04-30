الأحد 30 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وكيل تعليم بنى سويف يناقش استعدادات المدارس لامتحانات نهاية الفصل الدراسى الثانى

الاجتماع
الاجتماع

ناقش محمد عبدالتواب، وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، اليوم، الإجراءات والخطوات التي اتخذتها مدارس التعليم الفني لعقد امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني.

ويؤدي ما يزيد على 55 ألف طالب وطالبة بالصفين الأول والثاني للتعليم الفني صناعي، زراعي، تجاري، امتحانات نهاية الفصل الدراسى الثانى، حيث وجه وكيل وزارة التربية والتعليم بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتحقيق التباعد بين الطلاب أثناء أداء الامتحان حرصًا على صحتهم وسلامتهم، مع المتابعة المستمرة للمدارس للوقوف على جاهزيتها وتوفير كل التيسيرات اللازمة والأجواء الملائمة لعقد الامتحانات بسلاسة ودون معوقات، مع التواصل المستمر مع غرفة العمليات بالمديرية والإدارات التعليمية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده وكيل الوزارة، بحضور المهندس كامل أبوطالب، مدير عام التعليم الفني، وعمر سيد، مدير عام الشئون المالية والإدارية، ورمضان رجب، مدير الشئون القانونية بالمديرية، ومديري إدارات التعليم الصناعي والزراعي والتجاري، وموجهي التعليم الفني، لمناقشة الاستعداد لامتحانات النقل للفصل الدراسي الثاني 2023/2022، وتنطلق غدًا وتستمر حتى 18 مايو.

ووجه وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف بضرورة الالتزام بالقرارات الوزارية الصادرة بشأن أعمال الامتحانات والتواجد قبل بدء الامتحان وعدم مغادرة المدرسة إلا بعد التأكد من خروج جميع الطلاب، مع إحكام السيطرة على أمن بوابة المدرسة وعدم وجود غير المشاركين في أعمال الامتحانات داخل المدرسة، لضمان انضباط الامتحانات ومتابعة جميع إداريات اللجنة.

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تعليم الفني غرفة العمليات بالمديرية محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم التعليم الصناعى

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