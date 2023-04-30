الأحد 30 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

لتحقيق أقصى قدر من الفوائد.. أهم 3 قواعد يجب اتباعها عند تناول الفاكهة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

يعد دمج الفاكهة في نظامك الغذائي اليومي ممارسة صحية لنمط الحياة ، الفواكه طبيعية وغنية بالسكروز والفركتوز والجلوكوز  مما يمد الجسم بالطاقة والعناصر الغذائية الأساسية للمناعة، حيث  تحتوي على مجموعة متنوعة من الفيتامينات والمعادن والإنزيمات ومع ذلك، لا يتعلق الأمر فقط بتناول الفاكهة فهناك قواعد معينة يجب على المرء اتباعها لتعظيم فوائد تناول الفاكهة، سواء كنت تحاول تحسين نظامك الغذائي أو تبحث فقط عن إجراء بعض التغييرات الصحية ستساعدك هذه القواعد على تحقيق أقصى استفادة من تناول الفاكهة. 

وفقًا لموقع health  الطبي تعد كافة الفواكه صحية للغاية في حد ذاتها ، ولكن يُنصح بتناول الفاكهة المحلية الخاصة بك. وعلى عكس الاعتقاد بأن الفاكهة المستوردة قد تكون أكثر صحة ، يتم قطف هذه الفاكهة قبل نضجها بكثير ، مما يقلل من قيمتها الغذائية . 

أفضل طريقة لاستهلاك الفاكهة للحصول على أقصى قدر من الفوائد:

1. تناول الفاكهة

عندما تقوم بعصر الفاكهة، فإنك تأخذ الألياف والفيتامينات والمعادن والإنزيمات، ينتقل العصير أيضًا إلى المعدة بسرعة بعد تناوله مما يؤدي إلى ارتفاع واضح في مستويات السكر لديك بسبب زيادة الفركتوز، يمكن أن يزيد أيضًا من مستويات حمض البوليك مما يؤدي بعد ذلك إلى العديد من المضاعفات الصحية.

2. التوقف عن تناول الفاكهة بعد الوجبات

إذا كنت تتناول الفاكهة بعد وجبات الطعام مباشرة ، فإنها تنتقل إلى معدتك وتبدأ في التحلل مع الأطعمة الموجودة بالفعل من الوجبة التي تم تناولها من قبل.

نتيجة لذلك، تحتاج المعدة الآن إلى إنتاج المزيد من الأحماض التي تتحلل بسببها الثمار بسرعة، وتصبح أكثر حمضية، وتفقد معظم خصائصها الصحية.

 

3. تناول بعض المكسرات قبل تناول الفاكهة

ستساعد المكسرات في موازنة ارتفاع السكر في الدم من الفواكه لأنها مصدر للدهون. لذلك ، فإن تناول المكسرات مسبقًا أمر حكيم.

دمج الفاكهة في نظامك الغذائي الفواكه طبيعية تناول الفاكهة مجموعة متنوعة من الفيتامينات والمعادن ممارسة صحية لنمط الحياة الفواكه صحية للغاية

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