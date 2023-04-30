"المستقبل التعليمية" تبدأ أول المحاضرات المجانية لطلاب الشهادة الإعدادية

بدأت إدارة المستقبل التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، تنظيم أول المحاضرات المجانية لطلاب الشهادة الإعدادية، وذلك بناءا على تعليمات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتوجيهات أيمن موسى وكيل أول الوزارة ومدير المديرية التعليمية بالقاهرة.

يأتي ذلك ضمن مبادرة كلنا واحد التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وانطلقت المحاضرات المجانية لطلاب الشهاده الإعدادية، اليوم، بمدرسة أنور السادات الرسمية لغات، والتي تهدف القضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية وتخفيف العبء على أولياء الأمور.

ويلقي المحاضرات نخبة من أفضل معلمي الشهادة الإعدادية بإدارة المستقبل التعليمية، ولاقت المحاضرات نجاحا كبيرا من حيث إقبال الطلاب بأعداد كبيره للمشاركة في حضورها، حيث من المقرر أن تستمر تلك المراجعات لمدة 15 يوما.

وكانت قد أصدرت إدارة شئون الطلبة والامتحانات بمديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة القاهرة، جدول امتحان الفصل الدراسي الثاني لشهادة إتمام الدراسة لمرحلة التعليم الأساسي للعام الدراسي 2022-2023.

وقررت المديرية أن تعقد امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة في الفترة من الأربعاء 17 مايو، وحتى الثلاثاء 23 من نفس الشهر.

ويشمل جدول امتحان الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة 2023 كالآتي:

_اللغة العربية والخط والإملاء، من 9 إلى 11:30، زمن الإجابة ساعتين ونصف، وتخصص العشرون دقيقة الأخيرة للإملاء، يوم الأربعاء 17 مايو 2023 .

_ الدراسات الاجتماعية، من 9 إلى 11، زمن الإجابة ساعتين، والتربية الدينية من 11:30 إلى 1، وزمن الإجابة ساعة ونصف، يوم الخميس 18 مايو 2023 .

_الجبر والإحصاء من 9 إلى 11، وزمن الإجابة ساعتين، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، من 11:30 إلى 12:30، زمن الإجابة ساعة، يوم السبت 20 مايو 2023 .

_ اللغة الأجنبية، من 9 إلى 11، زمن الإجابة ساعتين، يوم الأحد 21 مايو 2023.

_ الهندسة، من 9 إلى 11، زمن الإجابة ساعتين، والتربية الفنية، من 11:30 إلى 1:30، زمن الإجابة ساعتين، يوم الإثنين 22 مايو 2023.

_ العلوم، من 9 إلى 11، زمن الإجابة ساعتين، يوم الثلاثاء 23 مايو 2023.