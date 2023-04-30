الأحد 30 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط عصابة تسرق بطاريات السيارات بالدرب الأحمر

عصابة
عصابة

تمكنت مباحث القاهرة، اليوم الأحد، من ضبط مسجلين خطر لتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص فى سرقة البطاريات من داخل السيارات بأسلوب "الفك" في الدرب الأحمر.

واعترفوا بارتكابهما 15 واقعة سرقة وتم بإرشادهما ضبط كافة البطاريات المستولى عليها لدى عميليهما "سيئ النية " لهما معلومات جنائية، والأدوات المستخدمة فى نشاطهم الإجرامي.

باستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموهما بالسرقة ، وضبط أحد الأشخاص تخصص فى السرقة من داخل المتاجر بأسلوب "المغافلة".

واعترف بارتكابه واقعتين سرقة بذات الأسلوب بدائرة قسم شرطة عابدين، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

الدرب الاحمر تشكيلا عصابيا مسجلين خطر ضبط مباحث القاهرة

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