الأحد 30 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

كشف ملابسات سرقة مجوهرات وعملات أجنبية في الأميرية

الأجهزة الامنية
الأجهزة الامنية

كشفت الأجهزة الامنية بوزارة الداخلية ملابسات ضبط المتهم بسرقة مجوهرات وعملات أجنبية في منطقة الآميرية.

تبلغ لقسم شرطة الأميرية من إحدى السيدات باكتشافها سرقة مبلغ مالى عملة " أجنبية" من داخل مسكنها، ولم تتهم أو تشتبه فى أحد بارتكاب الواقعة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات وبالتعامل الفني أمكن تحديد مرتكب الواقعة، وتبين أنه أحد الأشخاص"له معلومات جنائية".

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بمسكنه، وبحوزته مبلغ مالى، فرد خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار ، ٥ هواتف محمولة ، مشغولات ذهبية، دراجة نارية بدون لوحات "ملكه" وجميعهم من متحصلات وقائع سرقة.

بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه بأسلوب "التسلق" وقيامه بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى سرقة المساكن بذات الأسلوب.

وأقر بقيامه باستبدال "العملة الأجنبية" المستولى عليها إلى العملة المحلية وشرائه هاتفان محمول ، والمشغولات الذهبية ، الدراجة النارية المضبوطين بحوزته.

وأضاف بأن باقى الهواتف المضبوطة من متحصلات وقائع سرقة أخرى، باستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموه بالسرقة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

منطقة الأميرية سرقة عملات أجنبية السيدات سرقة مبلغ مالى

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