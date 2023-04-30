الأحد 30 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تسمم مواطن وزوجته بسبب طعام فاسد فى سوهاج

اسعاف
اسعاف

استقبل مستشفى سوهاج الجامعى مواطنا وزوجته مصابين بحالة إعياء وألم بالبطن شديدين، وذلك على إثر تناولهما طعاما منزليا فاسدا بدائرة مركز شرطة المنشأة، جنوب محافظة سوهاج.

تلقى اللواء محمد شرباش مدير أمن سوهاج، بلاغا من نائبه لقطاع الجنوب، يفيد بإصابة مواطن وزوجته بحالة تسمم غذائي، على إثر تناولهما طعاما منزليا فاسدا، وتم نقلهما للمستشفى الجامعى لتلقى العلاج.

وكشفت التحريات، التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد رئيس مباحث المديرية، والعميد رئيس فرع بحث الجنوب، وضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنشاة- عن وصول عامل بأجر وزوجته، ربة منزل، ويقيمان دائرة المركز، إلى مستشفى سوهاج الجامعى مصابين "بحالة إعياء وقيء"، ادعاء تناول طعام منزلي فاسد، وتم تقديم الإسعافات اللازمة لهما، وصرّح لهما بالخروج.

مستشفى سوهاج الجامعى مواطن الإسعافات اللازمة اللواء مساعد الوزير تسمم غذائي

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