الأحد 30 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

كولر: مواجهة الرجاء كانت صعبة.. ونستعد بقوة للسوبر المحلى

مارسيل كولر
مارسيل كولر

قال مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، إن مواجهة الرجاء المغربي مساء السبت في مباراة الإياب للدور ربع النهائي بدوري أبطال إفريقيا كانت صعبة للغاية، نظرًا لأن صاحب الأرض كان مستعدًّا للمباراة بشكل جيد، وكانت لديه رغبة قوية في تحقيق الفوز وبلوغ نصف النهائي، وكنا نعلم جيدًا مدى صعوبة المباراة.

 

وأكد كولر في حديثه عقب المباراة أن الأهلي لم يبدأ اللقاء بشكل جيد في الشوط الأول وفقد الكرة أكثر من مرة، قائلًا: «كنا محظوظين لأنهم أهدروا ركلة الجزاء مع نهاية هذا الشوط. ولهذا بين الشوطين طالبت اللاعبين بالهدوء وبضرورة توخي الدقة في التمريرات والتحرك جيدًا بدون كرة لتقليل الضغوط علينا. ولهذا كنا أفضل كثيرًا في الشوط الثاني وحاولنا اللعب في الجزء الهجومي وخاصة في الهجمات المرتدة، لكي ننجح في تسجيل الأهداف ولكننا لم نكن موفقين في زيارة الشباك».

 

وقال المدير الفني للأهلي إنه هنأ اللاعبين على بلوغ نصف النهائي بعد ظهورهم بشكل جيد في مباراتي ربع النهائي، وقال «سوف نغلق ملف مباراة الرجاء من أجل الاستعداد بقوة لمواجهة الزمالك في السوبر المصري».

 

وأشار إلى أنه منذ حضوره للأهلي يخوض مباريات صعبة كل 3 أيام ما بين الدوري المحلي ودوري أبطال إفريقيا حيث تلعب جميع الفرق ضد الأهلي بحماس كبير.

 

وأوضح أن مواجهة نصف النهائي أمام الترجي ستكون صعبة للغاية، ويجب أن نستعد لها بشكل جيد لأن رغبتنا هي بلوغ المباراة النهائية، وبالتأكيد ستكون هناك نفس الرغبة للفريق المنافس، وأعتقد أن المستويات ستكون متقاربة في المباراة.

 

تابع قائلًا: «هدفي هو الفوز بكل مباراة مع الأهلي، وأعلم أن ذلك ليس ممكنًا في أوقات كثيرة، ولكن الأمور تسير على ما يرام في الفترة الأخيرة واللاعبون يبذلون كل ما في وسعهم لتحقيق ذلك».

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