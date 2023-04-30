الأحد 30 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

وكيل اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ: الحوار الوطنى خطوة حقيقية نحو المستقبل

النائب نادر يوسف
النائب نادر يوسف نسيم

أكد النائب نادر يوسف نسيم، وكيل اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ، على أهمية الحوار الوطني والمزمع انطلاق جلساته الشاملة 3 مايو المقبل، قائلًا إنه يأتي في توقيت حساس تمامًا، ويهم المواطن المصري والدولة المصرية، خاصة مع تفاقم الأزمة الاقتصادية العالمية والحرب الأوكرانية وتداعياتها على مختلف الدول.

ولفت "نسيم"، في تصريح صحفي له اليوم، إلى أن الجميع يعقد آماله على الحوار الوطني، ويأمل في الخروج بمخرجات تسهم في تحسين الأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وتلبي طموحات ملايين المصريين، مشددًا على ضرورة أن يخرج الحوار الوطني، بمخرجات قابلة للتنفيذ، وهو ما يسعي الجميع إليه، حتى يستشعر كل المصريين انعكاس تلك القرارات على المواطنين.

وأشاد عضو مجلس الشيوخ، بالجهد الكبير الذي بذلته إدارة الحوار الوطني ومجلس الأمناء على مدار الفترة الأخيرة، من أجل الاعداد  لحوار حقيقي يتسع للجميع دون أن يقصي رأيًا، مشيرًا إلى أن مشاركة كل القوى السياسية والوطنية في الحوار الوطني، تعزز مصداقية الدولة في الحوار الوطني، والتشاركية في اتخاذ القرارات نحو المستقبل.

واختتم نادر يوسف نسيم، بالإشادة باتخاذ الدولة الكثير من القرارات الهامة استجابة للحوار الوطني، في مقدمتها العفو الرئاسي على ما يقرب من ١٤٠٠ شخص، موجهًا الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي لاتخاذ هذه القرارات، والتي أثلجت صدور المصريين، وتسهم في خلق مناخ إيجابي، ودعم مسيرة الحوار الوطني، كما تزيد من مساحات الثقة بين أطرافه، مشددًا على أن الحوار الوطني، خطوة حقيقية نحو المستقبل تحسب للقيادة السياسية ورؤاها المستنيرة.

الأزمة الاقتصادية العالمية الحرب الأوكرانية اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ النائب نادر يوسف نسيم انطلاق جلسات الحوار الوطني

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