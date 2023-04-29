الأحد 30 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الخارجية الأمريكية: لا توجد أطراف أجنبية تدخلت فى الحرب الدائرة فى السودان

الخارجية الأمريكية
الخارجية الأمريكية

قال صمويل وربيرغ، المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأمريكية، إن هناك ضرورة لوقف إطلاق النار بشكل فوري في السودان، مشيرًا إلى أن أمريكا قامت بكل ما بوسعها لحث الأطراف على وقف إطلاق النار.

وتابع "وربيرغ"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، عبر تطبيق "زووم"، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، أنه لا توجد أطراف أجنبية تدخلت في الحرب الدائرة في السودان حتى الآن، مشيرًا إلى أن وزير الخارجية الأمريكية قام بالكثير من الاتصالات مع قائد الجيش وقائد قوات الدعم السريع، ومع الدول المجاورة سواء مصر أو إثيوبيا للحديث حول ما يحدث في السودان، وضرورة العمل على وقف إطلاق النار. 

الولايات المتحدة والمجتمع الدولي يبذلون جهودًا لوقف إطلاق النار 

ولفت إلى أن الولايات المتحدة والمجتمع الدولي يبذلون جهودًا لوقف إطلاق النار في السودان، مشيرًا إلى أن أمريكا تعمل خلال الفترة الحالية على إجلاء المواطنين الذين يريدون مغادرة الخرطوم بعد إجلاء الدبلوماسيين، مضيفًا أن مصر استقبلت لاجئين ونازحين من سوريا والعراق، والآن تستقبل نازحين من السودان.

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