سعر الذهب اليوم الأحد 30 أبريل 2023 فى مصر دون مصنعية

يزداد البحث لمعرفة آخر ما وصل إليه سعر الذهب في مصر في ظل الارتفاعات الجنونية التي يشهدها المعدن الأصفر على مدار الأيام الماضية.

سعر الذهب اليوم الأحد 30 أبريل 2023 في مصر دون مصنعية

في هذا التقرير نعرض لكم سعر الذهب اليوم الأحد 30 أبريل 2023 في مصر دون مصنعية وعلى رأسها الذهب من عيار 21.

سعر الذهب عيار 24

بيع 2,994 جنيهًا

شراء 3,051 جنيهًا

سعر جرام الذهب من عيار 22

بيع 2,745 جنيهًا

شراء 2,797 جنيهًا

سعر الذهب عيار 21

بيع 2,620 جنيهًا

شراء 2,670 جنيهًا

سعر الذهب عيار 18

بيع 2,246 جنيهًا

شراء 2,289 جنيهًا

سعر جرام الذهب من عيار 14

بيع 1,747 جنيهًا

شراء 1,780 جنيهًا

سعر جرام الذهب من عيار 12

بيع 1,497 جنيهًا

شراء 1,526 جنيهًا

سعر الأونصة

بيع 93,122 جنيهًا

شراء 94,899 جنيهًا

سعر الجنيه الذهب

بيع 20,960 جنيهًا

شراء 21,360 جنيهًا