الأحد 30 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سعر الذهب اليوم الأحد 30 أبريل 2023 فى مصر دون مصنعية

سعر الذهب اليوم الاحد
سعر الذهب اليوم الاحد 30 ابريل 2023 في مصر بدون مصنعية

يزداد البحث لمعرفة آخر ما وصل إليه سعر الذهب في مصر في ظل الارتفاعات الجنونية التي يشهدها المعدن الأصفر على مدار الأيام الماضية.

سعر الذهب اليوم الأحد 30 أبريل 2023 في مصر دون مصنعية

في هذا التقرير نعرض لكم سعر الذهب اليوم الأحد 30 أبريل 2023 في مصر دون مصنعية وعلى رأسها الذهب من عيار 21.

سعر الذهب عيار 24

بيع 2,994 جنيهًا
شراء 3,051 جنيهًا

سعر جرام الذهب من عيار 22

بيع 2,745 جنيهًا
شراء 2,797 جنيهًا

سعر الذهب عيار 21 

بيع 2,620 جنيهًا
شراء 2,670 جنيهًا

 

سعر الذهب عيار 18 

بيع 2,246 جنيهًا
شراء 2,289 جنيهًا

 

سعر جرام الذهب من عيار 14

بيع 1,747 جنيهًا
شراء 1,780 جنيهًا

 

سعر جرام الذهب من عيار 12 

بيع 1,497 جنيهًا
شراء 1,526 جنيهًا

 

سعر الأونصة 

بيع 93,122 جنيهًا
شراء 94,899 جنيهًا

شعبة الذهب تعتزم تقديم مذكرة عاجلة للحكومة لحل أزمة أسعار المعدن الأصفر

شعبة الذهب تكشف تفاصيل مقترح السماح للمصريين بإدخال المعدن الثمين بدون جمارك

سعر الجنيه الذهب
بيع 20,960 جنيهًا
شراء 21,360 جنيهًا

سعر الذهب اليوم سعر الذهب سعر الذهب اليوم الأحد سعر جرام الذهب سعر جرام الذهب من عيار 21 سعر الذهب في مصر سعر الجنية الذهب سعر الذهب عيار 24 سعر الذهب عيار 18

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