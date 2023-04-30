سعر الذهب اليوم الأحد 30 أبريل 2023 فى مصر دون مصنعية
يزداد البحث لمعرفة آخر ما وصل إليه سعر الذهب في مصر في ظل الارتفاعات الجنونية التي يشهدها المعدن الأصفر على مدار الأيام الماضية.
سعر الذهب اليوم الأحد 30 أبريل 2023 في مصر دون مصنعية
في هذا التقرير نعرض لكم سعر الذهب اليوم الأحد 30 أبريل 2023 في مصر دون مصنعية وعلى رأسها الذهب من عيار 21.
سعر الذهب عيار 24
بيع 2,994 جنيهًا
شراء 3,051 جنيهًا
سعر جرام الذهب من عيار 22
بيع 2,745 جنيهًا
شراء 2,797 جنيهًا
سعر الذهب عيار 21
بيع 2,620 جنيهًا
شراء 2,670 جنيهًا
سعر الذهب عيار 18
بيع 2,246 جنيهًا
شراء 2,289 جنيهًا
سعر جرام الذهب من عيار 14
بيع 1,747 جنيهًا
شراء 1,780 جنيهًا
سعر جرام الذهب من عيار 12
بيع 1,497 جنيهًا
شراء 1,526 جنيهًا
سعر الأونصة
بيع 93,122 جنيهًا
شراء 94,899 جنيهًا
سعر الجنيه الذهب
بيع 20,960 جنيهًا
شراء 21,360 جنيهًا