السبت 29 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

شعبة الذهب تعتزم تقديم مذكرة عاجلة للحكومة لحل أزمة أسعار المعدن الأصفر

الذهب
الذهب

قال هاني ميلاد، رئيس شعبة المجوهرات والمعادن الثمينة والذهب بالغرف التجارية بالقاهرة، إن الشعبة ستعقد اجتماعًا، غدًا الأحد؛ لمناقشة آليات ضبط السوق ومقترحات لحل الأزمة الحالية بوجود زيادة كبيرة في حجم الطلب مع قلة المعروض ما أدى إلى ارتفاع أسعار الذهب.

وأكد ميلاد في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أنه ستتم مناقشة التيسيرات المقرر منحها من قبل الدولة لدخول الذهب الخام من الخارج إلى مصر، لافتًا إلى أن هناك مقترحًا يقضي بالسماح بدخول كل مواطن قادم من الخارج بنحو 150 جرام ذهب خام بما يعادل 10 آلاف دولار.

وأشار رئيس الشعبة إلى أن توصيات الاجتماع سيتم عمل مذكرة عاجلة بها وتقديمها إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي من خلال حلول عملية لانتعاش سوق الذهب في مصر، موضحًا أن أعضاء الشعبة وكبار التجار سيقدمون توصيات محددة ومطالب واضحة لمتخذي القرار لتحقيق التوازن في السوق بين العرض والطلب.

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شعبة الذهب تعتزم تقديم مذكرة عاجلة للحكومة لحل أزمة أسعار المعدن الأصفر

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