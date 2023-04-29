السبت 29 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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شعبة الذهب تكشف تفاصيل مقترح السماح للمصريين بإدخال المعدن الثمين بدون جمارك

الذهب
الذهب

قال هاني ميلاد، رئيس الشعبة العامة للذهب والمصوغات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن هناك مقترحًا للحكومة للسماح للمصريين بإدخال المعدن الثمين لمصر بدون جمارك، وذلك في حدود معينة أي بما يقدر بـ10 آلاف دولار.  

وأضاف ميلاد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صالة التحرير، المذاع عبر فضائية صدى البلد، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أن هذا الذهب القادم من الخارج يجب أن تتوافر فيه شروط معينة، أهمها أن يكون متوفرًا بفاتورة، ومن الممكن أن يعرض هذا الذهب على مصلحة الدمغة والموازين، ويتم دمغه أيضًا بالدمغة المصرية. 

وأوضح أننا نواجه مشكلة متمثلة في تواجد ضغط على خام الذهب والكثير من الطلبات، كذلك لا يوجد استيراد، وبالتالي فإن السماح للذهب بالمجيء من الخارج يعتبر مخزون قيمة أيضًا، ومن الممكن أن تستفيد منه الدولة المصرية بطريقة أو بأخرى. 

وأشار إلى أن مقترح الحكومة للسماح للمصريين بإدخال المعدن الثمين لمصر بدون جمارك، من الممكن أن يكون لفترة محدودة. 

وعن احتمالية انخفاض أسعار الذهب، قال: "نحن لا نبحث عن أسعار الذهب تنخفض أم لا، حيث إن العوامل المؤثرة كثيرة على أسعار الذهب سواء بالإيجاب أو بالسلب، لكن ما نسعى إليه هو عمل عملية توازن نسبي بين العرض والطلب ويكون السعر شبه متوازن".

وأكد أنه لا يمكن تحديد استقرار أسعار الذهب. 

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