السبت 29 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"أبوالرب": أوكرانيا ترى أن حريق مخزن"سيفاستوبول" عقاب من الله لروسيا

أوكرانيا
أوكرانيا

قال عماد أبوالرب، رئيس المركز الأوكراني للحوار، إن حريق مخزن الوقود "سيفاستوبول"، بشبه جزيرة القرم، وبه 40 ألف طن، لم تعلن أي جهة عن مسئوليتها عن الحادث، والأيام المقبلة ستكشف عن ذلك، مشيرًا إلى أن أوكرانيا ترى أنه عقاب من الله لروسيا.

وأضاف خلال مداخلة عبر "سكايب"، مع النشرة الإخبارية لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن الأسلحة والدعم العسكري من الناتو وأمريكا وبريطانيا، هي من الأسباب الأساسية التي استطاعت بها أوكرانيا الصمود والمناورة، وأن تستعيد بعض أراضيها وكذلك صمودها في باخموت ومواجهة الجيش الروسي. 

وتابع، أنه قبل أيام خرجت أصوات رسمية من الجانب الروسي، أكدت أنها تفاجأت من صمود أوكرانيا وصد الهجمات الروسية التي تتقدم ببطء شديد جدًا في "باخموت".

لا أحد يستطيع التكهن بمصير الحرب

وأكد أن أي خبير مهما كانت خبراته، لا يستطيع التكهن بمصير هذه الحرب، لأن الجزء الخفي أكبر من المعلن، مشيرًا إلى أن الداخل الأوكراني به أمران حول مصير الحرب الأول أنها ستنتهي هذا العام، وشق آخر يرى أنها ستستمر لسنوات نتيجة ضعف الوساطة الدولية.

عماد أبو الرب سيفاستوبول حريق مخزن الوقود عقاب من الله روسيا أوكرانيا

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