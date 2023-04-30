الأحد 30 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

درجات الحرارة اليوم الأحد 30-4-2023 فى محافظات مصر

درجات الحرارة
درجات الحرارة

مغ التغيرات المفاجئة في حالة الجو خلال ساعات أمس زاد البحث لمعرفة درجات الحرارة وحالة الطقس اليوم الأحد للاستعداد الجيد قبل الخروج من المنزل لعدم التعرض لنزلات البرد الشديدة.


درجات الحرارة اليوم الأحد 30-4-2023 في محافظات مصر

في هذا التقرير نعرض لكم حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة اليوم الأحد 30-4-2023 في محافظات مصر.

يجب العلم أن حالة الانخفاض الملحوظة في درجات الحرارة تستمر على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

ويسود اليوم طقس مائل للبرودة صباحا، دافئ نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للدفء على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

وتشهد مناطق من جنوب سيناء وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر نشاطًا ملحوظًا للرياح، بينما تنشط أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء جنوب سيناء على فترات متقطعة.

 

ننشر اسعار الفراخ والبانية اليوم الأحد 30 ابريل 2023 في بورصة الدواجن الرئيسية

 

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درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد

القاهرة العظمى 25، الصغرى 15.

العاصمة الإدارية العظمى 25، الصغرى 15.

6 أكتوبر العظمى 25، الصغرى 15.

بنها العظمى 25، الصغرى 15.

دمنهور العظمى 24، الصغرى 15.

وادي النطرون العظمى 23، الصغرى 15.

كفر الشيخ العظمى 24، الصغرى 16.

المنصورة العظمى 24، الصغرى 16.

الزقازيق العظمى 25، الصغرى 15.

شبين الكوم العظمى 25، الصغرى 15.

طنطا العظمى 24، الصغرى 15.

دمياط العظمى 22، الصغرى 16.

بورسعيد العظمى 22، الصغرى 15.

الإسماعيلية العظمى 26، الصغرى 14.

السويس العظمى 25، الصغرى 16.

العريش العظمى 22، الصغرى 13.

رفح العظمى 22، الصغرى 12.

رأس سدر العظمى 28، الصغرى 14.

نخل العظمى 22، الصغرى 7.

كاترين العظمى 20، الصغرى 5.

الطور العظمى 27، الصغرى 19.

طابا العظمى 22، الصغرى 18.

شرم الشيخ العظمى 38، الصغرى 20.

الإسكندرية العظمى 22، الصغرى 16.

العلمين الجديدة العظمى 22، الصغرى 16.

مطروح العظمى 21، الصغرى 16.

السلوم العظمى 22، الصغرى 15.

سيوة العظمى 26، الصغرى 13.

رأس غارب العظمى 27، الصغرى 19.

الغردقة العظمى 28، الصغرى 20.

سفاجا العظمى 29، الصغرى 21.

مرسى علم العظمى 28، الصغرى 19.

شلاتين العظمى 29، الصغرى 21.

حلايب العظمى 26، الصغرى 20.

أبو رماد العظمى 30، الصغرى 21.

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