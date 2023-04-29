بعد تكبدها خسائر ضخمة.. "نتفليكس" تتراجع عن مسلسل كليوباترا (تحليل بيانات)

فور الإعلان عن طرح المسلسل الدرامي كليوباترا، وتواجه المنصة الرقمية "نتفليكس" الأشهر في العالم لعرض الأفلام والوثائقيات المختلفة، خسائر فادحة بعد الإعلان عن عرض مسلسل درامي جديد عن الملكة كليوباترا.

وكانت أعلنت منصة نتفليكس عن إطلاق مسلسل كليوباترا خلال شهر مايو المقبل، ومنذ الإعلان عن هذا الطرح وتعرضت المنصة العالمية إلى خسائر ضخمة.

يدور مسلسل كليوباترا حول الملكة البطلمية كليوباترا السابعة آخر حكام البطالمة لمصر، ولكن مع طرح تريلر العمل، وقد لاقى هجومًا واسعًا بسبب تزييف الحقائق التاريخية وتاريخ المصريين القدماء.

نتفليكس تتكبد خسائر ضخمة في البورصة

خسرت نتفليكس 5٪ من سعر أسهمها، وهو ما يقدر بـ5 مليارات دولار أمريكي، وسط حذر شديد على التداول في أسهم الشركة في البورصة، وذلك مع الساعات الأولى لطرح نتفليكس تريلر مسلسل Queen Cleopatra.

ولاقت نتفليكس هجومًا واستياءً من قبل الآلاف من المصريين دفاعًا عن تاريخ الفراعنة، عن جزء هام من تاريخهم، تحاول المنصات الأجنبية تشويهه وتزييفه من خلال نسبه إلى غير أهله، وهو ما ظهر تأثيره واضحًا على سهم شبكة نتفليكس في بورصة وول ستريت.

تراجع نتفليكس عن وثائقي كليوباترا وتعديله

وأثار طرح نتفليكس وثائقي كليوباترا غضب المصريين بعد تداول صور امرأة إفريقية الملامح سمراء البشرة، وهو الأمر الذي أثار حفيظة المصريين، خاصة أن كليوباترا مقدونية الأصل من أصحاب البشرة البيضاء، وذلك تحت اسم "سلسلة وثائقية"، الأمر الذي جعل نتفليكس تعمل على تغيير وصف السلسلة وتكتب بجانبه "دراما تليفزيونية".

وبحسب أدوات تحليل البيانات فإنه خلال الأيام القليلة الماضية ارتفع معدل البحث عن مسلسل كليوباترا وذلك خلال الفترة من 27 أبريل الجاري وحتى الآن، إلا أن وصل ذروة معدل البحث عن يوم 29 أبريل في تمام الثالثة صباحًا.

وجاءت نسبة البحث عن العمل على محركات البحث المختلفة إلى 100 عملية بحث في الدقيقة الواحدة وذلك وفق نتيجة أداة تحليل البيانات جوجل تريند.

أما عن المحافظات الأكثر تفاعلًا وبحثًا عن العمل، فجاءت محافظة بورسعيد في الصدارة بمعدل 100 عملية بحث في الدقيقة، تلتها محافظة السويس بمعدل 78 عملية بحث في الدقيقة.

وأخيرًا جاءت محافظة قنا في أقصى جنوب الصعيد بمعدل 57 عملية بحث في الدقيقة الواحدة، وذلك وفق أداة جوجل ترند لتحليل البيانات.

تحرك البرلمان

أيضًا كان لمجلس النواب المصري تحرك سريع فور طرح إعلان مسلسل كليوباترا على منصة نتفليكس، إذ تقدمت هناء أنيس رزق الله، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بطلب إحاطة، موجه إلى وزراء الخارجية والثقافة والآثار، بشأن محاولات تزييف وتزوير الحقائق التاريخية عن الحضارة المصرية.

وقالت عضو مجلس النواب، إن مسلسل «الملكة كليوباترا»، الذي نشرت عنه منصة «نتفليكس» إعلانًا ترويجيًا قبل أيام، وأكدت عرضه بها في العاشر من مايو المقبل، للممثلة الأمريكية جادا سميث، كشف عن نيات خبيثة لتشويه تاريخ الملكة الفرعونية، ذات الأصول المقدونية، بادعاء أنها كانت من أصول إفريقية، مما يضع المنصة العالمية تحت طائلة الاتهام بتعمد طمس الهوية الفرعونية للملكة المصرية، وتزوير الحقائق التاريخية الثابتة عنها.