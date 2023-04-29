"الأوقاف": إقبال كثيف على مقارئ القرآن الكريم للجمهور

أكدت وزارة الأوقاف، أن مقارئ الجمهور، شهدت إقبالًا كثيفا حرصًا من روَّاد المساجد على الحضور إلى هذه المقارئ لتدبر آيات القرآن الكريم وفهم معانيه، في ضوء اهتمام الوزارة بالقرآن الكريم.

وأوضحت وزارة الأوقاف، في بيانها، اليوم السبت، أنه في استطلاع رأي أجراه عدد من أئمة المساجد المشرفين على مقارئ الجمهور أكد عدد من المشاركين بمقارئ الجمهور أنهم مستمرون في حضور المقرأة، ولن ينقطعوا عن القرآن الكريم بعد رمضان، مؤكدين أنهم استمتعوا بأنشطة الأوقاف المتنوعة خلال شهر القرآن.