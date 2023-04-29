السبت 29 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"التربية والتعليم" تستعرض جهودها فى التوسع وإنشاء المدارس بشمال سيناء

الافتتاح
الافتتاح

فى إطار احتفالات محافظة شمال سيناء بعيدها القومى والذكرى الـ٤١ لعيد تحرير سيناء، تستعرض وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني جهودها فى مجال تطوير المنظومة التعليمية والتوسع في المدارس بالمحافظة.

وتولي وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اهتماما كبيرا بمحافظة شمال سيناء، حيث تضع الإتاحة في مقدمة أولوياتها لكل أبنائها الطلاب، كما تعمل على توفير خدمة تعليمية متميزة، ولذا قامت بالعديد من الإنشاءات الجديدة والتوسعات بالمدارس، مع إعادة تأهيل وتجهيز عدد من المدارس لخدمة طلابها فى المحافظة.

وقامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من خلال الهيئة العامة للأبنية التعليمية بوضع حجر أساس مدرسة التلول البحرية بعدد (9) فصول، لاحتياج المنطقة لمثل هذه النوعية من التعليم وتخريج طلاب مدربين علي استغلال شواطئ سيناء، مما يوفر فرص عمل جديدة .

كما افتتحت الوزارة العديد من المدارس ومنها مدرسة الشهيد المجاهد محمد إبراهيم الغول الرسمية للغات، بحي السبيل بالعريش بـ (28) فصلا، لخدمة منطقة المساعيد والسبيل، كما تم افتتاح مدرسة يوسف الصديق للتعليم الأساسي بحي ابني بيتك الجولف بمدينة العريش بـ (22) فصل أساسي، لخفض كثافة المدارس المجاورة وتمكين أهالي المنطقة من الاستقرار والبناء في هذه المنطقة.

كما افتتح اليوم الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني مدرسة الشلاق الإعدادية بعد إعادة تأهيلها، وافتتح أيضا مدرسة المعنية للتعليم الأساسي بعد الإحلال الكلي.

وقامت الوزارة، في مجال القرى العائدة، بصيانة وإعادة تأهيل (8) مدارس بمركز بئر العبد ومدرسة بالشيخ زويد، وتم إنهاء الأعمال في وقت قياسي لسرعة استقبال أبنائنا الطلاب واستقرار الأهالي في أماكنهم .

كما قامت الوزارة بصيانة وإعادة تأهيل لعدد (9) مدارس بالشيخ زويد، ومدرسة ببئر العبد هذا العام،حيث تم الانتهاء من إعادة تأهيل تلك المدارس واستقبال الطلبة فى أول يوم دراسى .

وفى مجال الخطة الاستثمارية، قامت الوزارة فى الفترة من 2014 وحتي 30/6/2022 باستلام عدد (83) مشروع بعدد فصول (841) فصل، وفي الفترة من 1/7/2022 حتي تاريخه، تم استلام (9) مشروعات بعدد (143) فصل، وجاري العمل حاليا بعدد (19) مشروع بعدد فصول (158) فصل، وجارى طرح (3) مدارس بإجمالي عدد 33 فصل.

وفى مجال نوعيات التعليم، فقد وفرت الوزارة بمحافظة شمال سيناء جميع نوعيات التعليم، حيث تم إنشاء  المدرسة المصرية اليابانية العام الماضي بعدد (14) فصل، وجاري العمل حاليا على إنشاء مدرسة المتفوقين STEM بعدد (9) فصول بالإقامة، وبلغت نسبة التنفيذ 17%.

كما يجري العمل حاليا على إنشاء مدرسة رسمية دولية بمجمع مدارس أرض المتفوقين بنسبة تنفيذ بلغت 25% وبعدد (14) فصل.

وفي إطار اهتمام الوزارة بذوي الهمم، جاري حاليا إنشاء مدرسة بئر العبد للتربية الخاصة بعدد (13) فصل، والسمعي والبصري مدرجين بخطة الهيئة العامة للأبنية التعليمية 2023/2024 بعدد (14) فصل لكل مدرسة.

وفى مجال إنشاء الإدارات التعليمية، قامت الوزارة بإنشاء إدارات (بئر العبد – نخل – الحسنة – الشيخ زويد)، وجاري التجهيز لإدارة العريش الجديدة بحي العبيدات.

وفيما يتعلق بالتجمعات الحضارية، قامت الوزارة فور البدء في تنفيذ مدينة رفح الجديدة ببناء مدرسة رفح للتعليم الأساسي بعدد (33) فصل، كما ستقوم الوزارة ببناء العديد من المدارس بمدينة رفح فور تخصيص الأراضي.

ويجري حاليا إنشاء مدارس (الخروبة للتعليم الأساسى 11 فصل - أبو فرج للتعليم  22 فصل - العوايضة للتعليم الأساسي 22 فصل).

وتقوم الوزارة حاليا بمعاينة جميع المدارس التي مر علي إنشائها اكثر من 15 عاما، حيث سيتم إدراج المدارس التي تحتاج إلي صيانة بخطط الصيانة وإدراج المدارس التي تحتاج إلي إحلال بخطط الاحلال.

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احتفالات محافظة شمال سيناء افتتاح مدرسة إعادة تأهيل الانشاءات الجديدة التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم الهيئة العامة للأبنية التعليمية

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