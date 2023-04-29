نبوي الأزهري: الرضا بين الزوجين يضمن نجاح العلاقة الزوجية (فيديو)

قال الدكتور أحمد نبوي الأزهري، الأستاذ في جامعة الأزهر الشريف، إن أول أمر يجب أن يفعله الرجل بعد الزواج هو الرضا بالنعمة التي أعطاه الله إياها، لافتًا إلى أن الرضا يأتي من عدم التطلع إلى ما في يد الغير.

وأضاف نبوي، اليوم السبت، خلال برنامج "نبي الرحمة" المذاع عبر قناة "الناس"، أن الرضا لا ينافي العمل من أجل الرقي بالمستوى المعيشي ويضمن نجاح العلاقة، معقبا: “فارض بما قسمه الله لك تكن أغنى الناس”.

وانطلقت قناة "الناس" في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها والخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها، حيث تميزت هذه القناة بالتنوع في المحتوى المقدم.