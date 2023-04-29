السبت 29 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

صن داونز يكرر فوزه على بلوزداد ويضرب موعدًا مع الوداد بنصف نهائى الأبطال

صن داونز
صن داونز

تأهل ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، اليوم السبت، بعد الفوز على شباب بلوزداد الجزائري.

صن داونز كرر فوزه على بلوزداد بهدفين لهدف في إياب ربع النهائي، ليتأهل إلى نصف النهائي بمجموع المباراتين بنتيجة 6-2.

وضرب صن داونز موعدًا ناريًا مع حامل اللقب الوداد المغربي في نصف النهائي، بعدما تأهل الأخير أمس على حساب سيمبا التنزاني بركلات الترجيح.

وتقدم سفيان بوشار لشباب بلوزداد في الدقيقة 24، ليرد صن داونز بهدفين في الدقائق 45 و49 عن طريق سيمبا ثواني وسيبولو مورينو.

ويستضيف ملعب محمد الخامس الليلة في مدينة الدار البيضاء المغربية مواجهة عربية من العيار الثقيل بين الرجاء البيضاوي والأهلي، وذلك بعدما حقق الفريق الأحمر انتصارًا ثمينًا 2 -0 ذهابًا في القاهرة. 

ويأمل الأهلي، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة برصيد 10 ألقاب، في اجتياز عقبة الرجاء والصعود للدور قبل النهائي على حسابه للنسخة الثانية على التوالي، بعدما تغلب عليه 3 - 2 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة بدور الثمانية في الموسم الماضي.

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