تعرف على جدول امتحانات المرحلة الابتدائية بسوهاج

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج، عن موعد جدول امتحانات المرحلة الابتدائية بالمحافظة للمدارس الرسمية اللغات والعامة للصفوف "الرابع والخامس والسادس" بالفترتين الصباحية والمسائية.

كما حددت الضوابط التى يجب اتباعها خلال الامتحانات التى تمتد من 4 حتى 5 أيام وفقا للصف الدراسى خلال شهر مايو القادم لعقد الامتحانات بالمواد الفرعية والرئيسية، ما بين ساعة ونصف حتى ساعتين ونصف.

جدول امتحانات الصف الرابع والخامس الابتدائى

وجاء جدول إمتحانات الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائى وفقا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج كالتالي:

يوم الثلاثاء الموافق 2 مايو 2023: عقد امتحان مادة اللغة العربية خلال ساعتين ونصف وعقد امتحان مادة التربية الدينية خلال ساعة ونصف.

يوم السبت الموافق 6 مايو 2023: عقد امتحان مادة اللغة الإنجليزية خلال ساعة ونصف وعقد امتحان مادة الدراسات الإجتماعية خلال ساعة ونصف

يوم الإثنين الموافق 8 مايو 2023: عقد امتحان مادة العلوم خلال ساعة ونصف وعقد امتحان مادة المهارات المهنية خلال ساعة ونصف.

يوم الأربعاء الموافق 10 مايو 2023: عقد إمتحان مادة الرياضيات خلال ساعة ونصف، وعقد امتحان ict خلال ساعة ونصف.

جدول امتحان الصف السادس الإبتدائى

يوم الثلاثاء الموافق 2 مايو 2023: عقد امتحان مادة اللغة العربية خلال ساعتين ونصف وعقد امتحان مادة التربية الدينية خلال ساعة ونصف.

يوم السبت الموافق 6 مايو 2023: عقد امتحان مادة اللغة الإنجليزية خلال ساعة ونصف وعقد امتحان مادة الدراسات الإجتماعية خلال ساعة ونصف

يوم الإثنين الموافق 8 مايو 2023: عقد امتحان مادة العلوم خلال ساعة ونصف.

يوم الأربعاء الموافق 10 مايو 2023: عقد إمتحان مادة الرياضيات خلال ساعة ونصف.

إجراءات امتحانات المرحلة الابتدائية

ووضعت مديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج، عدة ضوابط لسير امتحانات المرحلة الابتدائية للصفوف الرابع والخامس والسادس منها،

-إجراء الامتحانات للصفوف الابتدائية فى لجان مؤمنة

-الالتزام الكامل بالإجراءات الإحترازية بالامتحانات.

-تصوير جدول الامتحانات وإعلانها للطلاب قبل موعد الامتحانات

-تسيير الإمتحانات بالتبادل بين الصفين الرابع والخامس الإبتدائى والصف السادس الإبتدائى يوما ويوما.