تحقيقات إطلاق النار على الكلاب الضالة بمصر القديمة: «اتلموا تحت البيت»

أمرت نيابة مصر القديمة الجزئية، اليوم، بصرف المشكو في حقه في واقعة الادعاء بإطلاق أعيرة نارية على الكلاب في منطقة المنيل، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بعقار المشكو في حقه.

وتبين من تحقيقات النيابة أن وجود خلافات بين سيدة وشخص، بسبب إطعامها الكلاب أسفل العقار وتجميعهم أسفل المنزل، هو سبب الخلاف، ولكنه لم يتعدَ بالأعيرة النارية على أحد ولم يطلق الرصاص.

تعود الواقعة عقب رصد تداول مقطع فيديو عبر إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، متضمناً تضرر إحدى السيدات من قيام أحد الأشخاص بالتعدى على الكلاب الضالة بالشارع، وإطلاق أعيرة نارية تجاهها.

وبالفحص أمكن تحديد القائمة على نشر مقطع الفيديو، وهى إحدى السيدات، وتبين قيامها بتحرير محضر ضد أحد الأشخاص؛ لتعديه عليها بالسب والشتم وادعائها- على غير الحقيقة- إطلاقه أعيرة نارية على الكلاب الضالة.