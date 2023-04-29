السبت 29 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تحقيقات إطلاق النار على الكلاب الضالة بمصر القديمة: «اتلموا تحت البيت»

جريدة الدستور

أمرت نيابة مصر القديمة الجزئية، اليوم، بصرف المشكو في حقه في واقعة الادعاء بإطلاق أعيرة نارية على الكلاب في منطقة المنيل، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بعقار المشكو في حقه.

وتبين من تحقيقات النيابة أن وجود خلافات بين سيدة وشخص، بسبب إطعامها الكلاب أسفل العقار وتجميعهم أسفل المنزل، هو سبب الخلاف، ولكنه لم يتعدَ بالأعيرة النارية على أحد ولم يطلق الرصاص.

تعود الواقعة عقب رصد تداول مقطع فيديو عبر إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، متضمناً تضرر إحدى السيدات من قيام أحد الأشخاص بالتعدى على الكلاب الضالة بالشارع، وإطلاق أعيرة نارية تجاهها. 

وبالفحص أمكن تحديد القائمة على نشر مقطع الفيديو، وهى إحدى السيدات، وتبين قيامها بتحرير محضر ضد أحد الأشخاص؛ لتعديه عليها بالسب والشتم وادعائها- على غير الحقيقة- إطلاقه أعيرة نارية على الكلاب الضالة.

نيابة مصر القديمة الجزئية صرف اطلاق اعيرة نارية تحريات المباحث تفريغ كاميرات المراقبة العقار

الأكثر قراءة

بأثر رجعى.. مصادر: وزير البترول يعتمد العلاوة الجديدة للعاملين بالقطاع خلال ساعات

عايرته بعجزه الجنسى فذبحها.. شاب يقتل عروسه بعد ساعات من الزفاف

"انتفاضة الأثريين ضد وثائقى كليوباترا" تسيطر على حصاد وزارة السياحة والآثار فى أسبوع

مواعيد صرف مرتبات شهر مايو 2023 لموظفي الحكومة

وزير الخارجية يعزى أسرة مساعد الملحق الإدارى فى سفارة مصر بالسودان (فيديو وصور)

محافظ أسوان يكلف نائبته بالمتابعة الميدانية لمستشفى دراو وكوم أمبو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أميرة عبد الكريم

فى كل شارع فى بلادى صوت الوصاية بينادى

مؤمن المحمدي

اقتراح ينهى جميع الأطراف

محمد عبدالعزيز

عودة خاطفة إلى دراما رمضان

خالد حريب

ملحمة مصرية فى معبر أرقين الحدودى

د.كريمة الحفناوى

عيد العمال.. التحديات والمطالب

ماجد حبته

قاهر الإرهاب زار القاهرة

صفاء النجار

مشاهدات حزينة.. التطوير والوعى العام «1-4»

محمد سميح

"مصرى أصلى".. "الجينوم الفرعونى" يفضح أكاذيب "نتفليكس" و"الأفروسنتريك"

صور

حفل الفنان محمد منير فى العريش

الأهلي VS الرجاء: منعم "يعيّد" على الجماهير برأسية قاتلة

كامل العدد.. الشعب يحتفل.. والحكومة تعمل: «عيدنا أمن وفرحة»

محطة تل أبيب

المزيد

مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلى جنوب الضفة الغربية

من «حارس الأسوار» إلى «كاسر الأمواج».. أسرار أسماء العمليات العسكرية الإسرائيلية

قوات الاحتلال تستهدف طاقم تليفزيون فلسطين