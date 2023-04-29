السبت 29 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسوان يكلف نائبته بالمتابعة الميدانية لمستشفى دراو وكوم أمبو

التفقد
التفقد

كلف اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، نائبته الدكتورة غادة أبو زيد بمتابعة أعمال تجهيز وفرش مستشفى دراو المركزى بطاقة 137 سريرا، و13 عيادة خارجية، لتقدم خدماتها لأكثر من 132 ألف نسمة، تمهيداً لتشغيلها تجريبياً ضمن المنظومة الجديدة للتأمين الصحى الشامل. 

وذلك فى إطار حرص المحافظة على المتابعة الميدانية لعدد من المشروعات الجارية فى العديد من قطاعات العمل العام، وخاصة مع الاستعداد لإطلاق منظومة التأمين الصحى الشامل، وأيضاً بعض المشروعات الخاصة بالمحاور والطرق. 

وبحضور مدير إدارة دراو الصحية، ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دراو. 

وعقب ذلك تفقدت الدكتورة غادة أبو زيد الأعمال الجارية بمستشفى كوم أمبو المركزى، والتى تتم على مرحلتين للمبنى القديم، والمبنى الجديد بطاقة 180 سريرًا فى مختلف الخدمات العلاجية، بجانب 10 عيادات خارجية، بما يساهم فى خدمة أكثر من 416 ألف نسمة، موجهة إنذارا شديد اللجهة للجهة المنفذة لنهو وتلافى كل الملاحظات، مع تذليل العقبات لنهو توصيل الكهرباء للمستشفى حتى يتسنى تجهيزه بشكل كامل. 

كما قامت نائب المحافظ بالمرور الميدانى على الأعمال الجارية بمشروع رفع كفاءة الطريق الدائرى بلانة/ نصر النوبة/ كلابشة بطول 38 كم من إجمالى 50 كم، وبتكلفة 165.8 مليون جنيه ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة. 

أسوان التأمين الصحي الشامل الخدمات العلاجية المبادرة الرئاسية حياة كريمة المنظومة الجديدة المشروعات الجارية المتابعة الميدانية

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