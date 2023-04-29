الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامى يبحث تطورات الأوضاع فى السودان

بحث الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، خلال اتصال هاتفي أمس مع رئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة في السودان فولكر بيرتيس، التطورات في السودان وأهمية المنطقة المجاورة للإطار.

وشدد الجانبان خلال الاتصال على استمرار الهدنة لإطلاق النار واستئناف الحوار والتفاوض.

وفي وقت سابق، أعلنت نقابة أطباء السودان، اليوم السبت، عن سقوط 411 قتيلًا من المدنيين و2023 مصابًا منذ بداية الاشتباكات.

واتهم الجيش السوداني الدعم السريع باغتيال واختطاف عدد من المتقاعدين من ضباط القوات المسلحة والشرطة والأمن.

وأشار الجيش السوداني إلى أن قوات الدعم السريع واصلت القصف العشوائي في الخرطوم بحري وأم درمان والخرطوم، لإجبار السكان المدنيين على إخلاء هذه المناطق.

كما اتهم الجيش السوداني من وصفهم بالمتمردين، بمواصلة خرق الهدنة، مما تطلب التعامل العسكري من طرف الجيش مع تلك الخروقات.

ومنذ 15 أبريل الجاري، يشهد عدد من ولايات السودان اشتباكات واسعة بين الجيش بقيادة عبدالفتاح البرهان، و"ميليشيات الدعم السريع" بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي".