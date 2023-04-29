السبت 29 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الرجاء يستعيد نجم وسط ملعبه قبل مواجهة الأهلى الليلة

الرجاء
الرجاء

استعاد نادي الرجاء المغربي خدمات لاعب وسط ميدانه محمد المكعازي، قبل مواجهة الأهلي الحاسمة مساء اليوم السبت، في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال موقع "لو سبورت 360" المغربي، إنه تأكد بشكل رسمي عودة المكعازي لصفوف الرجاء قبل مواجهة الأهلي وجاهزيته للعب أساسيًا في التشكيل.

وكان المكعازي قد غاب عن لقاء الأهلي في الذهاب بسبب كسر في مرفق يده اليمنى.

وأوضح التقرير أن خط وسط الرجاء سيتشكل من الثلاثي: المكعازي، والطوغولي روجي أهولو، ومحمد زريدة.

ويأمل الأهلي، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة برصيد 10 ألقاب، في اجتياز عقبة الرجاء والصعود للدور قبل النهائي على حسابه للنسخة الثانية على التوالي، بعدما تغلب عليه 3- 2 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة بدور الثمانية في الموسم الماضي. 

ويكفي الأهلي الخسارة بفارق هدف وحيد أمام نظيره المغربي للتأهل للمربع الذهبي في البطولة التي يبحث عن استعادة لقبها مجددًا بعدما فقدها في الموسم الماضي بخسارته 0- 2 في النهائي أمام الوداد المغربي، على نفس الملعب. 

وستكون هذه هي المواجهة الخامسة التي يخوضها الأهلي خارج القاهرة في البطولة، منذ استهل مسيرته في المسابقة في دور الـ32، إذ شهدت اللقاءات الأربعة الماضية فوزه في مباراتين وخسارته في مثلهما.

الرجاء الرجاء المغربي ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا دورى ابطال افريقيا المكعازي

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