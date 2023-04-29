"انتفاضة الأثريين ضد وثائقى كليوباترا" تسيطر على حصاد وزارة السياحة والآثار فى أسبوع

شهدت وزارة السياحة والآثار العديد من الفعاليات والأحداث المهمة خلال الأسبوع الماضي، تنوعت ما بين اكتشافات أثرية جديدة والرد على افتراءات «منصة نتفليكس» بعملها الوثائقى عن الملكة المصرية كيلوباترا.

الكشف عن تمثال لبوذا من القرن الثانى الميلادى ببرنيكى بالبحر الأحمر

نجحت البعثة الأثرية البولندية الأمريكية المشتركة والعاملة في مدينة برنيكي على ساحل البحر الأحمر في الكشف عن تمثال للمعبود بوذا من العصر الروماني، وذلك أثناء أعمال حفائرها بمعبد المدينة الأثرية، حيث كانت مصر في موقع مركزي على الطريق التجاري الذي يربط الإمبراطورية الرومانية بالعديد من مناطق العالم القديم.

https://www.dostor.org/4377636

انتفاضة أثرية على عرض منصة "نتفليكس" وثائقى "الملكة كليوباترا"

أكد الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن وثائقى "الملكة كليوباترا"، الذى سيعرض على منصة «نتفليكس يوم 10 من شهر مايو القادم»، وتؤدي بدورها ممثلة بملامح إفريقية وبشرة سمراء اللون، يعد تزييفا للتاريخ المصري ومغالطة تاريخية صارخة، لا سيما أن العمل مصنف كوثائقي وليس عملا دراميا، الأمر الذي يتعين على القائمين على صناعته ضرورة تحري الدقة والاستناد إلى الحقائق التاريخية والعلمية بما يضمن عدم تزييف تاريخ وحضارات الشعوب.

وأضاف أنه كان يجب الرجوع إلى متخصصي علم الآثار والأنثروبولوجيا عند صناعة مثل هذه النوعية من الأفلام الوثائقية والتاريخية والتي سوف تظل شاهدة على حضارات وتاريخ الأمم، لافتا إلى أن هناك العديد من الآثار الخاصة بالملكة كليوباترا من تماثيل وتصوير على العملات المعدنية التي تؤكد الشكل والملامح الحقيقية لها، والتي جميعها تظهر الملامح الهلينستية (اليونانية) للملكة كليوباترا من حيث البشرة فاتحة اللون والأنف المسحوب والشفاه الرقيقة.

https://www.dostor.org/4378502

زاهى حواس: إنتاج عمل تسجيلى للرد على "أكاذيب الأفروسنتريك".. مايو المقبل

قال الدكتور زاهي حواس، عالم الآثار المصري، إن ما تقوم به منظمة الأفروسنتريك هو محاولة لتزييف التاريخ لإثبات أنهم أصل الحضارة المصرية القديمة، موضحًا أنه عند مشاهدة النقوش الموجودة فى المعابد الأثرية تجد أن الملوك فى الحروب يقاتلون الأعداء سواء الإفريقى أو الآسيوى، وشكلهم يختلف تمامًا عن شكل الملك الفرعونى، مما يدل على أن الحضارة المصرية القديمة ليست سوداء.

جاء ذلك تعليقًا على العمل الوثائقي لنتفليكس Queen Cleopatra الذي أثار جدلًا واسعًا بعد طرح إعلانه بسبب ظهور شخصية الملكة كليوباترا من تجسيد الممثلة السوداء أديل جيمس.

https://www.dostor.org/4377507