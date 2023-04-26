الأربعاء 26 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

زاهى حواس: إنتاج فيلم تسجيلي للرد على "أكاذيب الأفروسنتريك".. مايو المقبل

زاهى حواس
زاهى حواس

قال الدكتور زاهى حواس، عالم الآثار المصري، إن ما تقوم به منظمة الأفروسنتريك هو محاولة لتزييف التاريخ لإثبات أنهم أصل الحضارة المصرية القديمة، موضحًا أنه عند مشاهدة النقوش الموجودة فى المعابد الأثرية تجد أن الملوك فى الحروب يقاتلون الأعداء سواء الإفريقى أو الآسيوى، وشكلهم يختلف تمامًا عن شكل الملك الفرعونى، مما يدل على أن الحضارة المصرية القديمة ليست سوداء.

جاء ذلك تعليقًا على الفيلم الوثائقي لنتفليكس Queen Cleopatra الذي أثار جدلًا واسعًا بعد طرح إعلانه بسبب ظهور شخصية الملكة كليوباترا من تجسيد الممثلة السوداء أديل جيمس.

مايو المقبل فيلم حواس عن تاريخ كليوباترا الحقيقى

وأضاف "حواس" فى تصريحات لـ"الدستور" أن الملكة كليوباترا هى مقدونية الأصل وليست صاحبة بشرة سوداء، لافتًا إلى أنه بصدد الانتهاء من فيلم تسجيلى للرد على هذه الأكاذيب، وسيتم عرضه فى الأول من شهر مايو الجارى، موضحًا أن الفيلم سيتناول الحقائق الخاصة بالملكة كليوباترا.

وتابع "حواس": كانت الملكة كليوباترا مثل الأمراء والملوك المقدونيات وإذا نظرنا إلى تماثيل الملكة والعملة فلن نجد أي دليل يؤيد الادعاء أن كليوباترا كانت سوداء.

وأكمل: إذا نظرنا إلى مصر القديمة سنجد أنها ليست حضارة سوداء، وهناك مناظر الفرعون على المعابد والمقابر وهو يضرب الأعداء وأمامه أشخاص من إفريقيا وليبيا وآسيا.

وأوضح حواس أن المحاولات التى تقوم بها المنظمة هى محاولات فاشلة لإثبات أنهم أصل الحضارة المصرية القديمة.

زاهى حواس الأفروسنتريك الحضارة المصرية ليوباترا نتفليكس

الأكثر قراءة

ترند الأرقام يتصدر السوشيال ميديا.. وفتيات الـ"أندر إيدج": "بنتعامل بيه من فترة"

زاهى حواس: إنتاج فيلم تسجيلي للرد على "أكاذيب الأفروسنتريك".. مايو المقبل

"القاهرة الإخبارية": القطاع الصحى السودانى يئن تحت وطأة الاشتباكات

غدًا.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 39.5 مليار جنيه

البورصة تربح 7 مليارات جنيه بختام تعاملات اليوم الأربعاء

رئيس صحة الشيوخ يطالب بتطوير خدمات اللجان الطبية المتخصصة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

السودان على حافة الهاوية

إبراهيم داود

الشيخ راغب مصطفى غلوش

محمد عبدالناصر

قوة مصر

وائل لطفي

حين حررنا سيناء

ماجد حبته

الحالة الاشتراكية الأوروبية

مؤمن المحمدي

أشعار من العالم الآخر

جمال رشدي

مخطط دولة دارفور ضد مصر

أمل زيادة

عبدالغنى النجدى.. أشهر بواب فى السينما المصرية

صور

الأهلي VS الرجاء: منعم "يعيّد" على الجماهير برأسية قاتلة

كامل العدد.. الشعب يحتفل.. والحكومة تعمل: «عيدنا أمن وفرحة»

احتفال الأطفال في أول يوم العيد بالقناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

عشرات الآلاف من الإسرائيليين يتظاهرون ضد حكومة نتنياهو بسبب إضعاف جهاز القضاء

سوريا تنتقد صمت مجلس الأمن أمام جرائم الاحتلال الإسرائيلى على المسجد الأقصى

وحدة الجبهات.. ماذا وراء تحرك إسرائيل الدبلوماسى فى أذربيجان وتركمانستان؟