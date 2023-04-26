زاهى حواس: إنتاج فيلم تسجيلي للرد على "أكاذيب الأفروسنتريك".. مايو المقبل

قال الدكتور زاهى حواس، عالم الآثار المصري، إن ما تقوم به منظمة الأفروسنتريك هو محاولة لتزييف التاريخ لإثبات أنهم أصل الحضارة المصرية القديمة، موضحًا أنه عند مشاهدة النقوش الموجودة فى المعابد الأثرية تجد أن الملوك فى الحروب يقاتلون الأعداء سواء الإفريقى أو الآسيوى، وشكلهم يختلف تمامًا عن شكل الملك الفرعونى، مما يدل على أن الحضارة المصرية القديمة ليست سوداء.

جاء ذلك تعليقًا على الفيلم الوثائقي لنتفليكس Queen Cleopatra الذي أثار جدلًا واسعًا بعد طرح إعلانه بسبب ظهور شخصية الملكة كليوباترا من تجسيد الممثلة السوداء أديل جيمس.

مايو المقبل فيلم حواس عن تاريخ كليوباترا الحقيقى

وأضاف "حواس" فى تصريحات لـ"الدستور" أن الملكة كليوباترا هى مقدونية الأصل وليست صاحبة بشرة سوداء، لافتًا إلى أنه بصدد الانتهاء من فيلم تسجيلى للرد على هذه الأكاذيب، وسيتم عرضه فى الأول من شهر مايو الجارى، موضحًا أن الفيلم سيتناول الحقائق الخاصة بالملكة كليوباترا.

وتابع "حواس": كانت الملكة كليوباترا مثل الأمراء والملوك المقدونيات وإذا نظرنا إلى تماثيل الملكة والعملة فلن نجد أي دليل يؤيد الادعاء أن كليوباترا كانت سوداء.

وأكمل: إذا نظرنا إلى مصر القديمة سنجد أنها ليست حضارة سوداء، وهناك مناظر الفرعون على المعابد والمقابر وهو يضرب الأعداء وأمامه أشخاص من إفريقيا وليبيا وآسيا.

وأوضح حواس أن المحاولات التى تقوم بها المنظمة هى محاولات فاشلة لإثبات أنهم أصل الحضارة المصرية القديمة.