السبت 29 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع وإصابة 12 شخصًا في حادث بكورنيش النيل بالوراق

جريدة الدستور

لقي أحد الأشخاص مصرعه، بينما أصيب 11 آخرون في حادث تصادم عدد من سيارات بكورنيش النيل دائرة قسم شرطة الوراق شمال محافظة الجيزة.

تلقى المقدم هاني مندور رئيس مباحث قسم شرطة الوراق بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث تصادم ووجود متوفٍ ومصابين بكورنيش النيل دائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف، وبالفحص تبين اصطدام عدة سيارات نتج عن الحادث مصرع أحد الأشخاص وإصابة 11 آخرين، جرى نقل الجثة إلى ثلاجة مستشفى الوراق تحت تصرف النيابة العامة فيما تم نقل المصابين إلى ذات المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

حادث تصادم كورنيش النيل قسم شرطة الوراق

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