السبت 29 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بدء طابور العرض الرياضي للفرق المشاركة بختام أولمبياد المحافظات الحدودية

ختام أولمبياد المحافظات
ختام أولمبياد المحافظات الحدودية

شهد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم، طابور عرض الفرق المشاركة في فعاليات ختام  أولمبياد المحافظات الحدودية في نسختها الرابعة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية من محافظات ( مطروح، شمال سيناء، جنوب سيناء. البحر الاحمر، أسوان، الوادي الجديد " في ١٢ لعبة فردية وجماعية.  

وعلى أنغام الموسيقي العسكرية التقط محافظ مطروح الصور التذكارية مع الفرق المشاركة في أولمبياد المحافظات متمنيا لهم التوفيق خلال الأنشطة الرياضية والمسابقات.

وقال اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إنه تحت رعاية كريمة من الرئيس عبدالفتاح السيسي تم إطلاق شارة  بدء فعاليات ومنافسات الأولمبياد الرياضي للمحافظات الحدودية المقام على أرض محافظة مطروح.

وقدم محافظ مطروح الشكر لوزير الشباب والرياضة على اختيار مطروح لإقامة تلك البطولة والحدث الرياضي الهام.

 

ختام أولمبياد المحافظات الحدودية
ختام أولمبياد المحافظات الحدودية
ختام أولمبياد المحافظات الحدودية
ختام أولمبياد المحافظات الحدودية
ختام أولمبياد المحافظات الحدودية
ختام أولمبياد المحافظات الحدودية
ختام أولمبياد المحافظات الحدودية
ختام أولمبياد المحافظات الحدودية
ختام أولمبياد المحافظات الحدودية
ختام أولمبياد المحافظات الحدودية
ختام أولمبياد المحافظات الحدودية
ختام أولمبياد المحافظات الحدودية
ختام أولمبياد المحافظات الحدودية
ختام أولمبياد المحافظات الحدودية
ختام أولمبياد المحافظات الحدودية
ختام أولمبياد المحافظات الحدودية
الأنشطة الرياضية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الموسيقى العسكرية أولمبياد المحافظات الحدودية مطروح

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