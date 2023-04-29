السبت 29 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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"أطباء السودان" لـ القاهرة الإخبارية: 70% من المستشفيات متوقفة عن الخدمة

جريدة الدستور

كشف الدكتور سيد محمد عبدالله، الناطق الرسمي باسم اللجنة التمهيدية بنقابة أطباء السودان، حقيقة عودة المستشفيات بالسودان إلى العمل مرة أخرى بعد توقفها.

وقال خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "70% من المستشفيات المتاخمة لمناطق الاشتباكات المحصورة لدينا متوقفة عن الخدمة".

وأضاف: "توقف 61 مستشفى من أصل 86 عن الخدمة في العاصمة والولايات"، مؤكدا أن الـ26 مستشفى الباقية تعمل بشكل جزئي نظرا لتعرض الطاقم الطبي للإنهاك.

وتابع: "15 مستشفى تم قصفها و19 أخرى تعرضت للإخلاء القسري"، مشيرا إلى نفاذ الوقود بالمستشفيات العاملة، وعدم وجود مياه نقية".

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