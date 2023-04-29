"المشاط" تُشارك في الاجتماعات السنوية للمؤسسات المالية العربية بالمغرب

تُشارك الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، اليوم السبت، في الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية، والتي تُعقد بمدينة الرباط بالمملكة المغربية، بحضور رفيع المستوي يضم عدد من وزراء المالية والاقتصاد والتعاون الدولي من مختلف حكومات الدول العربية، ورؤساء الهيئات المالية العربية.

وتأتي هذه الاجتماعات في إطار الاجتماعات السنوية التي تعقدها الهيئات والمؤسسات المالية العربية، التي تضم كل من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في افريقيا، صندوق النقد العربي، الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي.

وترتبط مصر بعلاقات قوية بمختلف المؤسسات المالية العربية في ضوء حرصها على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وسعيها لتعزيز التكامل الإقليمي وتحفيز مشاركة المؤسسات المالية في دعم جهود التنمية في مصر على كافة الأصعدة.

جدير بالذكر أن مصر تشارك في رأس مال المؤسسات والهيئات المالية العربية، حيث تعد مصر من الدول الأكثر إسهاماً بالصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي برأس مال 183,2 مليون دينار كويتي، بينما تساهم في رأس مال الحساب الخاص لتمويل مشروعات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية بقيمة 20 مليون دولار امريكي، وفي المؤسسة العربية لضمان الاستثمار بقيمة 1,9 مليون دينار كويتي.