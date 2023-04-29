التصريح بدفن جثة طفل صدمته سيارة بالطريق العام فى سوهاج

أمرت النيابة العامة بسوهاج بدفن طفل يبلغ من العمر 12 سنة صدمته سيارة بدائرة مركز شرطة سوهاج بعد توقيع الكشف الطبي عليه.

البداية بتلقي اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، بلاغًا من مأمور مركز شرطة سوهاج يفيد باصطدام سيارة بطفل ووفاته بدائرة مركز شرطة سوهاج حال عبوره الطريق الزراعى الغربى، تم ضبط السيارة والسائق والتحفظ عليهما بدائرة المركز.

كشفت التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة الباحث الجنائية وقادها العميد رئيس مباحث المديرية والعقيد مفتش مباحث المركز وضباط وحدة مباحث مركز شرطة سوهاج عن وصول طفل إلى مستشفى سوهاج الجامعي ويقيم دائرة مركز سوهاج "جثة هامدة" ادعاء حادث سيارة.