السبت 29 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الحكم على سيدة قتلت طفلة لسرقة قرط ذهبي في سوهاج اليوم

ارشيفية
ارشيفية

تصدر محكمة جنايات سوهاج، اليوم السبت، الحكم على ربة منزل في اتهامها بقتل طفلة بدائرة مركز المراغة.

كانت المحكمة قد أحالت أوراق المتهمة إلى فضيلة المفتي لأخذ رأيه الشرعي في إعدامها. 

يصدر الحكم برئاسة المستشار عبدالفتاح أحمد الصغير، وعضوية المستشارين محمود عبدالحليم وسامر ذوالفقار.

بداية أحداث الواقعة تعود إلى تلقى قسم شرطة المراغة بلاغا من ربة منزل، أفادت فيه باختفاء طفلتها البالغة من العمر 3 سنوات، وتم تشكيل فريق بحث.

وتبين من التحريات والتحقيقات أن وراء الواقعة سيدة ذهبت لمنزل والدة الطفلة لإيجاد فرصة عمل، وأثناء خروجها من المنزل شاهدت الطفلة ترتدى «حلق ذهب» فاستدرجتها المتهمة لمنزل مهجور بحجة شراء الحلوى لها، وخنقتها ثم ألقت الجثة فى الترعة بعد سرقة قرطها الذهبى، وتم القبض على المتهمة واعترفت بارتكاب الواقعة، وتم حبسها وإحالتها لمحكمة الجنايات.

محكمة جنايات سوهاج الحكم ربة منزل طفلة مركز المراغة المستشار عبدالفتاح أحمد الصغير

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