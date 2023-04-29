النواب الأردنى: حل القضية الفلسطينية هو مفتاح الاستقرار والسلام فى المنطقة

أكد مجلس النواب الأردنى أن حل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين هو مفتاح الاستقرار والسلام فى المنطقة.

جاء ذلك خلال لقاء وفد نيابى أردنى برئاسة النائب الثانى لرئيس مجلس النواب الدكتور تصار الحيصة، الذى يزور بروكسل حاليًا، مديرة دائرة الشرق الأوسط فى البرلمان الأوروبى، والممثل الخاص للاتحاد الأوروبى لعملية السلام فى الشرق الأوسط، بحضور السفيرة الأردنية فى بروكسل سجى المجالى.



وقال الحيصة إن التطورات والتحولات التى يشهدها العالم أجمع تحتم على الجميع التحرك الفورى من أجل إحلال السلام والأمن الإقليمي والدولى.



من جهته، أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية خلدون حينا، أن الأردن بقيادة الملك عبدالله الثانى يعتبر عاملاً من عوامل الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.



ودعا حينا إلى ضرورة بذل الجهود الدولية للعودة الى طاولة الحوار وإطلاق مفاوضات جادة وفاعلة للوصول إلى حل الدولتين الذي يشكل السبيل الوحيد لإنهاء الصراع وتحقيق الأمن والاستقرار والسلام.



فيما استعرض عضو الوفد النائب عبدالله أبوزيد، المسيرة الديموقراطية فى الأردن والخطوات التي انتهجها لتعزيز منظومته السياسية والإدارية والاقتصادية، مشيرًا إلى أن مجلس النواب قام بإقرار قانوني الانتخاب والأحزاب اللذين تضمنا الكثير من النصوص الداعمة لتمكين المرأة والشباب.



بدوره، أكد النائب شادى فريج أهمية الشراكة بين الأردن والاتحاد الأوروبى، متطلعًا إلى استمرار الدعم الأوروبى للأردن ليتمكن من مواصلة دوره الإنساني تجاه اللاجئين.



وأشار النائب الدكتور عيد النعيمات إلى أن الأردن آمن ومستقر ويتجه نحو التطور والعمل الحزبي بخطوات متقدمة وثابتة ولديه بيئة جاذبة ومحفزة للاستثمار الأمر الذي يتطل من الاتحاد الأوروبي دعمه ومساندته على مختلف الصعد.