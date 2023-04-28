السبت 29 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

القومية لسلامة الغذاء: لا يوجد أى فرق فى جودة المنتج المحلى عن المُعد للتصدير

الدكتور طارق الهوبي
الدكتور طارق الهوبي

أكد الدكتور طارق الهوبي، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء، على الاهتمام بالمنتج المصدر لأنه مرآة للمنتج الذي تم إنتاجه ويتداول في السوق المحلية. 

وأضاف الدكتور طارق الهوبي خلال لقائه ببرنامج بصراحة، الذي تقدمه الإعلامية رانيا هاشم، عبر فضائية الحياة اليوم، أنه لا يوجد فرق بين ما ينتج للسوق المحلية، وما ينتج للتصدير، لافتاً إلى أن كليهما مرآة للمنتج المصري، حيث إن كليهما يخضع للمواصفة والقاعدة الفنية التي تحددها الهيئة، لافتاً إلى أنه أحياناً بعض الدول تطلب أن يكون المنتج متوفر فيه بعض المتطلبات.

وأوضح أن هذا لا يخل بمبدأ سلامة الغذاء في المنتج المحلي والمتداول محليًا، أو المنتج المعد للتصدير، لافتاً إلى أنه يوجد لدينا ملفين من الملفات المهمة في مجال التصدير، ملف منهم كان مفتوح مع فتح الأسواق الأوروبية للأسماك في المفوضية الأوروبية، وتم قطع شوط كبير فيه.

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