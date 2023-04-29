جدول ترتيب الدورى الإنجليزى قبل بداية الجولة الـ34

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل بداية الجولة الـ 34 يهتم به الكثير من الأشخاص من محبي وعشاق كرة القدم العالمية حيث ساهمت الجولة الماضية في الأسبوع 33 من منافسات "البريميرليج" في اشتداد المنافسة بين الفرق وتهديد بعضهما البعض فيما يخص ترتيب الدوري الإنجليزي و موقع كل فريق ومن أبرز تلك التهديدات ما قام به مانشستر سيتي بعد الفوز على أرسنال وتقليص الفارق إلى نقطتين فقط مع تبقي مبارتين مؤجلتين لمانشستر سيتي في حال الفوز بهما او بأحدهما سيكون بذلك هو الأحق بالصدارة.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل بداية الجولة الـ 34

المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 أرسنال 33 23 6 4 78 38 +40 75 2 مانشستر سيتي 31 23 4 4 82 29 +53 73 3 نيوكاسل 32 17 11 4 58 26 +32 62 4 مانشستر يونايتد 31 18 6 7 48 39 +9 60 5 توتنهام 33 16 6 11 60 53 +7 54 6 أستون فيلا 33 16 6 11 46 41 +5 54 7 ليفربول 32 15 8 9 61 39 +22 53 8 برايتون 30 14 7 9 55 40 +15 49 9 برينتفورد 33 11 14 8 50 43 +7 47 10 فولهام 32 13 6 13 44 43 +1 45 11 تشيلسي 32 10 9 13 30 35 -5 39 12 كريستال بالاس 33 9 10 14 31 42 -11 37 13 ولفرهامبتون 33 10 7 16 29 44 -15 37 14 بورنموث 33 10 6 17 32 63 -31 36 15 وست هام 32 9 7 16 34 43 -9 34 16 ليدز يونايتد 33 7 9 17 42 63 -21 30 17 نوتنغهام فورست 33 7 9 17 29 60 -31 30 18 ليستر سيتي 33 8 5 20 44 57 -13 29 19 إيفرتون 33 6 10 17 25 50 -25 28 20 ساوثهامبتون 33 6 6 21 27 57 -30 24

صراع وسط جدول ترتيب الدوري الإنجليزي

و في وسط جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز يتسارع الفرق على الاقتراب من المربع الذهبي بل والدخول فيه من بين هذه الفرق فريق توتنهام واستون فيلا وليفربول أصحاب المركز الخامس والسادس والسابع والفارق بينهما لا يذكر فيتساوى كلا من توتنهام واستون فيلا في النقاط بينما الفارق بينهما وبين ليفربول نقطة وحيدة.