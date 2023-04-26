الأربعاء 26 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز 2023 قبل مباريات الجولة 33 اليوم

ترتيب الدوري الإنجليزي
ترتيب الدوري الإنجليزي

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباريات اليوم من الجولة الـ 33 والتي انطلقت مساء أمس وتستانف مبارياتها اليوم الأربعاء وحتى مساء يوم الخميس المقبل، حيث تشهد المباريات منافسة شرسة بين الفرق في الجولات الأخيرة من مسابقة الدوري الانجليزي الممتاز "البريميرليج" لذا نقدم لكم ماوصل اليه ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباريات اليوم.

ترتيب الدوري الإنجليزي2023 قبل مباريات اليوم

المركز

الفريق

لعب

فاز

تعادل

خسر

له

عليه

الفارق

النقاط

1

أرسنال

32

23

6

3

77

34

+43

75

2

مانشستر سيتي

30

22

4

4

78

28

+50

70

3

نيوكاسل

31

16

11

4

54

25

+29

59

4

مانشستر يونايتد

30

18

5

7

46

37

+9

59

5

أستون فيلا

33

16

6

11

46

41

+5

54

6

توتنهام

32

16

5

11

58

51

+7

53

7

ليفربول

31

14

8

9

59

38

+21

50

8

برايتون

29

14

7

8

54

37

+17

49

9

فولهام

32

13

6

13

44

43

+1

45

10

برينتفورد

32

10

14

8

48

43

+5

44

11

تشيلسي

31

10

9

12

30

33

-3

39

12

كريستال بالاس

33

9

10

14

31

42

-11

37

13

ولفرهامبتون

33

10

7

16

29

44

-15

37

14

وست هام

31

9

7

15

33

41

-8

34

15

بورنموث

32

9

6

17

31

63

-32

33

16

ليدز يونايتد

33

7

9

17

42

63

-21

30

17

ليستر سيتي

33

8

5

20

44

57

-13

29

18

إيفرتون

32

6

10

16

24

46

-22

28

19

نوتنغهام فورست

32

6

9

17

26

59

-33

27

20

ساوثهامبتون

32

6

6

20

27

56

-29

24

تشكيل أرسنال المتوقع لمواجهة مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز 2023

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد أرسنال في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

الفرق تستأنف مبارياتها في الجولة الـ 33 اليوم

وتنطلق اليوم عدة منافسات هامة في الدوري الانجليزي من أبرزها مواجهة مانشستر سيتي وأرسنال، ومواجهة ليفربول ووست هام، وغدا الخميس مواجهة توتنهام ومانشستر يونايتد.

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباريات اليوم الدورى الانجليزى مباريات اليوم مانشستر سيتي وأرسنال ليفربول ووست هام الـ 33 اليوم

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