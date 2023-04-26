جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز 2023 قبل مباريات الجولة 33 اليوم

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباريات اليوم من الجولة الـ 33 والتي انطلقت مساء أمس وتستانف مبارياتها اليوم الأربعاء وحتى مساء يوم الخميس المقبل، حيث تشهد المباريات منافسة شرسة بين الفرق في الجولات الأخيرة من مسابقة الدوري الانجليزي الممتاز "البريميرليج" لذا نقدم لكم ماوصل اليه ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباريات اليوم.

ترتيب الدوري الإنجليزي2023 قبل مباريات اليوم

المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 أرسنال 32 23 6 3 77 34 +43 75 2 مانشستر سيتي 30 22 4 4 78 28 +50 70 3 نيوكاسل 31 16 11 4 54 25 +29 59 4 مانشستر يونايتد 30 18 5 7 46 37 +9 59 5 أستون فيلا 33 16 6 11 46 41 +5 54 6 توتنهام 32 16 5 11 58 51 +7 53 7 ليفربول 31 14 8 9 59 38 +21 50 8 برايتون 29 14 7 8 54 37 +17 49 9 فولهام 32 13 6 13 44 43 +1 45 10 برينتفورد 32 10 14 8 48 43 +5 44 11 تشيلسي 31 10 9 12 30 33 -3 39 12 كريستال بالاس 33 9 10 14 31 42 -11 37 13 ولفرهامبتون 33 10 7 16 29 44 -15 37 14 وست هام 31 9 7 15 33 41 -8 34 15 بورنموث 32 9 6 17 31 63 -32 33 16 ليدز يونايتد 33 7 9 17 42 63 -21 30 17 ليستر سيتي 33 8 5 20 44 57 -13 29 18 إيفرتون 32 6 10 16 24 46 -22 28 19 نوتنغهام فورست 32 6 9 17 26 59 -33 27 20 ساوثهامبتون 32 6 6 20 27 56 -29 24

الفرق تستأنف مبارياتها في الجولة الـ 33 اليوم

وتنطلق اليوم عدة منافسات هامة في الدوري الانجليزي من أبرزها مواجهة مانشستر سيتي وأرسنال، ومواجهة ليفربول ووست هام، وغدا الخميس مواجهة توتنهام ومانشستر يونايتد.