الجمعة 28 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط 48 طربة حشيش وسلاح ناري بحوزة أحد الأشخاص في طنطا

محافظة الغربية
محافظة الغربية

نجح ضباط البحث الجنائي بقسم ثان طنطا بمحافظة الغربية، في ضبط أحد الأشخاص وبحوزته 48 طربة حشيش وسلاح ناري قبل توزيعها علي عملائة بدائرة القسم.

البداية مع بلاغ تلقاه اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية من اللواء ياسر عبدالحميد مدير مباحث الغربية يفيد بتمكن ضباط البحث الجنائي بقسم ثان طنطا برئاسة الرائد بسام حشكل رئيس مباحث القسم والنقيب أحمد جمعه والنقيب عمرو تركي معاوني المباحث من ضبط أحد الأشخاص أثناء استقلاله سيارة مرسيدس وبحوزته 48 طربة حشيش وبندقية خرطوش وأعيرة نارية وذلك قبل توزيعها علي عملائه بدائرة القسم.

وتم تحريز المضبوطات وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة

ضبط شخص بحوزته إيران طربة حشيش وسلاح

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