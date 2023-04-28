الجمعة 28 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مصرع وإصابة 4 أشخاص فى حادث سير بطريق "الإسماعيلية ـ بورسعيد"

مصرع وإصابة 4 أشخاص
مصرع وإصابة 4 أشخاص

لقى شخص مصرعه وأُصيب 3 آخرون، عصر اليوم الجمعة، في تصادم سيارة بشجرة، في الكيلو 6 على طريق الإسماعيلية بورسعيد، وتم نقلهم لمجمع الإسماعيلية الطبي- التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية- لتلقي العلاج اللازم.

وتلقى اللواء محمود عاشور، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من اللواء هنري إبراهيم، معاون محافظ الإسماعيلية ورئيس الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، يفيد تصادم سيارة رقم بشجرة في الكيلو 6 على طريق الإسماعيلية بورسعيد. 

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، كما تم الدفع بـ 4 سيارات إسعاف، وأسفر الحادث عن مصرع شخص وإصابة 3 آخرين وتم نقلهم لمجمع الإسماعيلية الطبي- التابع للهيئة العامة للرعاية الصحية- لتلقي العلاج اللازم.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وسؤال المصابين حول ملابسات وتفاصيل الحادث.

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