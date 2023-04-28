إزالة كافة الإشغالات المخالفة أمام مبنى سراي الحقانية بالإسكندرية

قال محمد متولي مدير عام آثار الإسكندرية، إنه تم اليوم إزالة الباعة الجائلين ورفع كافة أشكال الإشغالات أمام مبنى محكمة سراي الحقانية، بالتنسيق مع المهندسة نهى خليفة رئيس حي الجمرك، وذلك للمرة الثالثة على التوالي في اقل من اسبوع لضمان عدم عودة البائعين مرة أخرى أمام مبنى سراي الحقانية، والمسجلة في عداد الآثار الإسلامية بمنطقة آثار الإسكندرية.

جاء ذلك بناءً على توجيهات الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، وتكليف الدكتور أبو بكر عبد الله رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية لإظهار المناطق الأثرية بالمظهر الحضاري اللائق.

وأوضح أن حي الجمرك شن حملات صباحية ومسائية للمرور على محكمة الحقانية للتأكد من خلوها من الإشغالات، وتمت الحملة بتواجد الحكمدار اللواء عبد الخالق حجازي، واللواء صلاح أبو الدهب مدير المرافق بالإسكندرية والرائد ياسر رجب رئيس وحدة المرافق بحي الجمرك، وتم رفع كافة أشكال الاشغالات من أمام المحكمة.

وتقدم مدير عام آثار الإسكندرية بالشكر والتقدير للمهندسة نهي خليفة رئيس حي الجمرك للجهود المبذولة في سبيل إظهار محيط المواقع الآثرية بنطاق حي الجمرك بالمظهر الحضاري اللائق.