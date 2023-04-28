اتحاد الكرة يعلق على طلب تنظيم بطولة أمم إفريقيا 2027

علق وليد العطار المدير التنفيذى لاتحاد الكرة، على طلب تنظيم بطولة أمم أفريقيا 2027، بعد إعلان الاتحاد الإفريقى لكرة القدم عن أسماء الدول التى تقدمت بطلب لتنظيم البطولة القارية.

وأعلن "كاف" تقدم مصر لاستضافة بطولة أمم افريقيا 2027 ، بجانب طلبات من 5 دول أفريقية أخرى، حيث كشف الاتحاد الإفريقى عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعى، أسماء الدول التى تقدمت بطلب لاستضافة نهائيات البطولة القارية.

وقال العطار فى تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن اتحاد الكرة حريص على التقدم بطلب للكاف بشأن رغبته فى تنظيم أى بطولة قارية على جميع المستويات، كرد طبيعى على مخاطبات الكاف لجميع الاتحادات المحلية، بشأن رغبته فى استضافة أى حدث رياضى، وذلك تلاشيا لما حدث فى نهائى أفريقيا الماضى عندما تم اسناد استضافة المباراة النهائية للمغرب وهو ما تسبب فى أزمة للنادى الأهلى الذى وصل للمباراة النهائية.

وأضاف العطار أن اتحاد الكرة أيضا تقدم بطلب لاستضافة بطولة أفريقيا للكرة الشاطئية، بخلاف طلب تنظيم أمم إفريقيا 2027، على أن يتم العودة لوزير الرياضة ومسئولى الدولة قبل استكمال الملف الخاص باستضافة هذا الحدث فى حال رغبة مصر فى استكمال الملف والمنافسة على استضافة بطولة إفريقيا 2027 .

واستقبل الكاف مع نهاية فترة تقديم عروض الاستضافة 4 طلبات من جانب 6 دول لاستضافة الحدث القاري الأهم على مستوى القارة السمراء، وجاءت الدول وفقا لتاريخ تقديم الطلب، الجزائر ثم بوتسوانا ثم مصر وبعدها كينيا وأوغندا وتنزانيا فى طلب تنظيم مشترك.

ومنح الاتحاد الافريقى الدول الست، مهلة حتى 23 مايو 2023، لتقديم الموافقات الرسمية وهو الموعد النهائي للاتحادات الأعضاء لتقديم طلبها النهائي، بما في ذلك جميع وثائق طلب الاستضافة (اتفاقية الاستضافة، اتفاقية المدن المضيفة، الضمانات الحكومية).