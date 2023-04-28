أيمن حمزة: شبكة كهرباء مصر جاهزة لاستقبال أحمال صيف 2023

كشف الدكتورأيمن حمزة، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عن جاهزية الشبكة القومية لكهرباء مصر لتأمين التغذية الكهربائية وتلبية احتياجات المشتركين مع حلول صيف 2023.

وتابع “حمزة” في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الشبكة جاهزة لاستقبال كافة الأحمال المتوقعة وفوق المتوقعة بقدرات تصل إلي 60 ألف ميجاوات، مشيرًا إلي أن الاختبارات الفعلية التي مرت بها الشبكة في استقبال الأحمال الزائدة غير المسبوقة خلال السنوات السابقة، أثبتت كفاءة الشبكة وقدرتها على تلبية الاحتياجات في أقصي أوقات الذروة.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، أن آليات ترشيد استهلاك الكهرباء المتبعة وفقًا للخطة التي انتهجتها الحكومة المصرية، أدت إلي خفض استهلاك كميات الغاز الطبيعي المستخدم كوقود في محطات إنتاج الكهرباء، مؤكدًا أن هذه الخطة عملت على زيادة الاعتماد على باقي مصادر الوقود الأخري المستخدمة في إنتاج الكهرباء، خاصة محطات الكهرباء العاملة بنظام الدورة المركبة، مما أتاح الزمن الكافي لعمل الصيانة الدورية لوحدات الكهرباء استعدادًا لاستقبال فصل الصيف 2023.

وأوضح “حمزة” أنه زاد مؤخرًا الاعتماد على محطات الكهرباء ذات الدورة المركبة في إنتاج الكهرباء في مصر، ومنها المحطات العملاقة الثلاث التي قامت على تنفيذها الشركة الألمانية سيمنس في العاصمة الإدارية والبرلس وبني سويف بإجمالي قدرات بلغت 14400 ميجاوات.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أن الاعتماد على محطات الدورة المركبة في إنتاج الكهرباء يوفر في إنتاج الكيلو وات ساعة من الوحدة الحرارية، خاصة أن نظام عمل الدورة المركبة في عملية توليد الكهرباء يعتمد على المحركات الحرارية والتي تعمل بالتتابع بنفس مصدر الحرارة محولةً مصدر الحرارة هذا إلي طاقة ميكانيكية والتي تُستخدم مباشرة في توليد الكهرباء باستخدام مولدات كهربائية.

وأكد الدكتور أيمن حمزة أن إنتاج الكهرباء، بالاعتماد على نظام الدورة المركبة، يتيح أعمال الصيانة الدورية لوحدات إنتاج الكهرباء في موعدها المحدد، ويزيد من العمر الافتراضي لوحدات إنتاج الكهرباء، ويوفر في معدل الاستهلاك، ويزيد من الاعتماد على وحدات إنتاج الكهرباء ذات الكفاءة الأكثر في استهلاك الوقود.